Nadia Battocletti la star più attesa alla Festa del Cross 2026: in palio i titoli italiani

Ci sarà anche Nadia Battocletti tra gli oltre 1800 atleti che prenderanno parte alla Festa del Cross 2026, in programma questo weekend tra gli splendidi templi del parco archeologico di Selinunte. La rassegna tricolore di corsa campestre si disputa dunque in Sicilia (Castelvetrano, in provincia di Trapani), con tutte le gare individuali che si terranno nella giornata di domenica 22 febbraio.

Battocletti, sei volte campionessa europea del cross (gli ultimi due titoli nella categoria assoluta), ha scelto di onorare l’evento e andrà a caccia del sesto sigillo consecutivo tra le senior ai Campionati Italiani di corsa campestre pochi giorni dopo la trionfale trasferta di Lievin in cui ha battuto il primato nazionale dei 3000 metri indoor sfiorando peraltro il record europeo con 8:26.44.

“L’obiettivo era raggiungere lo standard per i Mondiali di Torun fissato a 8:35.00 e trovarmi a mio agio nella pista al coperto. Il record europeo poteva essere nel mirino, però devo imparare a correre indoor. Questo crono vale tanto perché ieri è cominciato il Ramadan e da pochi giorni ho finito gli esami universitari. È stato un periodo difficile ma ho un grande staff che mi aiuta”, aveva dichiarato la regina del mezzofondo continentale dopo la gara di giovedì scorso.

Oltre alla fuoriclasse trentina, osservata speciale della kermesse, saranno presenti anche altre atlete di alto profilo come Valentina Gemetto, Elvanie Nimbona, Nicole Reina. In campo maschile vedremo in azione Konjoneh Maggi, Enrico Vecchi, Abderrazzak Gasmi, lo specialista delle siepi Osama Zoghlami ed il campione italiano in carica Luca Alfieri.