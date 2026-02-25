24 Ore di Le Mans
WEC, Cadillac presenta la ‘nuova livrea’ per il 2026
Cadillac Hertz Team JOTA ha presentato la livrea aggiornata in vista del FIA World Endurance Championship 2026. Il marchio americano si prepara per la seconda stagione con la compagine britannica dopo una breve parentesi come cliente di Porsche Motorsport.
Il colore della V-Series.R, aggiornata in modo significativo rispetto alla passata annata, è di fatto lo stesso del 2025, l’oro ed il bianco restano protagonisti per l’auto n. 38 e per la gemella n. 12.
View this post on Instagram
La prima auto vede l’aggiunta di Jack Aitken al posto di Jenson Button. Confermati invece Earl Bamber e Sébastien Bourdais, mentre con la n. 12 ritroveremo Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens. L’ultima vettura citata ha primeggiato a San Paolo lo scorso luglio, dominando la scena sin dalle qualifiche.
Colori aggiornati invece per Iron Lynx che porterà due nuove Mercedes AMG GT3 EVO. Rinnovati anche gli equipaggi rispetto al 2025 con Maxime Martin/Rui Andrade/Martin Berry (n. 61) e Johannes Zelger/Matteo Cressoni/Lin Hodenius (n. 79).
View this post on Instagram
Oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, la presentazione della Ferrari 499P a Maranello, domani quella della Peugeot a Parigi. Ricordiamo che il Mondiale scatterà il 28 marzo in Qatar dal Lusail International Circuit.