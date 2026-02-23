24 Ore di Le Mans
WEC, completata l’entry list 2026. Drudi torna con Aston Martin in LMGT3
Heart of Racing completa gli annunci in vista dell’edizione 2026 del FIA World Endurance Championship, campionato che scatterà tra meno di un mese da Lusail in Qatar. La compagine anglo-americana ha svelato gli equipaggi per la classe LMGT3, qualche settimana dopo le conferme per la categoria Hypercar.
Ian James, proprietario del team, guiderà l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 insieme a Zach Robichon ed al nostro Mattia Drudi. Il nostro connazionale, ex vincitore della 24h di Spa-Francorchamps, torna nel Mondiale parallelalmente al programma nel GT World Challenge Europe Powered by AWS.
La seconda auto, la n. 23, vedrà invece il bronze driver Gray Newell atteso al debutto insieme ad Eduardo Barrichello ed a Jonny Adam. Il figlio dell’ex pilota F1 Rubens torna quindi nel FIA WEC, annunciato insieme allo scozzese ex vincitore della 24h Le Mans in GT.
Sono state finalmente svelate quindi tutte le squadre che parteciperanno alla prossima stagione del FIA WEC e di conseguenza alla 24 Ore Le Mans. In totale sono attese 35 auto in pista, 17 nella classe regina che vedrà l’ingresso di Genesis Magma Racing al posto di Porsche (Porsche Penske Motorsport & Proton Competition).
ENTRY LIST FIA WEC 2026
Hypercar
Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn The Aston Martin The Heart of Racing #007
Alex Riberas/Marco Sorensen/Roman De Angelis The Aston Martin The Heart of Racing #009
Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway Toyota Racing #7
Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi Toyota Racing #8
Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens Cadillac Hertz Team JOTA #12
Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor BMW M Team WRT #15
André Lotterer/Pipo Derani/Matthys Jaubert Genesis Magma Racing #17 Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella Genesis Magma Racing #19
Robin Frijns/René Rast/Sheldon van der Linde BMW M Team WRT #20
Antonio Felix Da Costa/ Charles Milesi /Ferdinand Habsburg Alpine Endurance Team #35
Frédéric Makowiecki/Victor Martins/Jules Gounon Alpine Endurance Team #36
Earl Bamber/Jack Aitken/Sébastien Bourdais Cadillac Hertz Team JOTA #38
Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50
Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51
Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson AF Corse Ferrari #83
Paul Di Resta/Nick Cassidy/Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies #93
Loïc Duval/Theo Pourchaire/Malthe Jakobsen Peugeot TotalEnergies#94
LMGT3
Antares Au/Tom Fleming/Marvin Kirchhöfer Garage 59 McLaren #10
François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera VISTA AF Corse Ferrari #21
Gray Newell/Dudu Barrichello/Jonny Adam Heart of Racing Team Aston Martin #23
Ian James/Zach Robicon/Mattia Drudi Heart of Racing Team Aston Martin #27
Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus Team WRT BMW #31
Nicky Catsburg/Ben Keating/Jonny Edgar TF Sport Corvette #33
Charlie Eastwood/Peter Dempsey/Salih Yoluc Racing Team Turkey by TF Sport Corvette #34
Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon VISTA AF Corse Ferrari #54
Alexander West/Benjamin Goethe/ Finn Gehrsitz Garage 59 McLaren #58
Maxime Martin/Rui Andrade/Martin Berry Iron Lynx Mercedes #61
Anthony McIntosh/Parker Thompson/Dan Harper Team WRT BMW #69
Ben Tuck/Eric Powell/Seb Priaulx Proton Competition Ford #77
Tom van Rompuy/Hadrien David/Esteban Masson Akkodis ASP Team Lexus #78
Johannes Zelger/Matteo Cressoni/Lin Hodenius Iron Lynx Mercedes #79
José Maria Lopez /Petru Umbrarescu/Clemens Schmid Akkodis ASP Team Lexus #87
Gianmarco Levorato/Stefano Gattuso/Logan Sargeant Proton Competition Ford #88
Ayhancan Güven/James Cottingham/Timur Boguslavskiy Manthey DK Engineering Porsche #91
Yasser Shahin/Richard Lietz/Riccardo Pera Manthey The Bend Porsche #92