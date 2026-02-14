Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoStrada

Vuelta a Murcia 2026, neutralizzata la seconda tappa: successo finale di Soler

Pubblicato

3 minuti fa

il

Per approfondire:
Marc Soler
Marc Soler / LaPresse

Il maltempo condiziona il finale della Vuelta a Murcia e obbliga gli organizzatori a rivoluzionare il programma originario. La tappa conclusiva da Fortuna a Santomera, a causa delle avverse condizioni meteo, viene interrotta dopo una trentina di chilometri per la caduta di alcuni corridori e si opta per la neutralizzazione e il trasferimento a Santomera per l’assegnazione del vincitore di tappa e delle maglie.

Queste le parole del comitato organizzatore: “A causa del forte vento e dell’impossibilità di proseguire, il gruppo si sposterà a Santomera per percorrere un circuito urbano neutralizzato di 10 km. Non verranno registrati i tempi, ma verrà proclamato un vincitore di tappa e verranno assegnate le maglie“.

La corsa si conclude con la vittoria finale di Marc Soler. Il corridore spagnolo della UAE Team Emirates-XRG, vincitore della tappa di ieri, si aggiudica la corsa con diciannove secondi sul danese Julius Johansen, suo compagno di squadra, e quaranta sul britannico Thomas Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Simone Velasco della XDS Astana Team è il migliore degli italiani con un distacco di 1’46”.

La carovana affronta i giri del circuito finale con una buona andatura e la passerella conclusiva si risolve con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. I corridori non si esimono dalla volata conclusiva che viene vinta dal lettone Emīls Liepiņš della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team davanti al danese Julius Johansen della UAE.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità