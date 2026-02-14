Vuelta a Murcia 2026, neutralizzata la seconda tappa: successo finale di Soler

Il maltempo condiziona il finale della Vuelta a Murcia e obbliga gli organizzatori a rivoluzionare il programma originario. La tappa conclusiva da Fortuna a Santomera, a causa delle avverse condizioni meteo, viene interrotta dopo una trentina di chilometri per la caduta di alcuni corridori e si opta per la neutralizzazione e il trasferimento a Santomera per l’assegnazione del vincitore di tappa e delle maglie.

Queste le parole del comitato organizzatore: “A causa del forte vento e dell’impossibilità di proseguire, il gruppo si sposterà a Santomera per percorrere un circuito urbano neutralizzato di 10 km. Non verranno registrati i tempi, ma verrà proclamato un vincitore di tappa e verranno assegnate le maglie“.

La corsa si conclude con la vittoria finale di Marc Soler. Il corridore spagnolo della UAE Team Emirates-XRG, vincitore della tappa di ieri, si aggiudica la corsa con diciannove secondi sul danese Julius Johansen, suo compagno di squadra, e quaranta sul britannico Thomas Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Simone Velasco della XDS Astana Team è il migliore degli italiani con un distacco di 1’46”.

La carovana affronta i giri del circuito finale con una buona andatura e la passerella conclusiva si risolve con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. I corridori non si esimono dalla volata conclusiva che viene vinta dal lettone Emīls Liepiņš della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team davanti al danese Julius Johansen della UAE.