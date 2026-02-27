Dove vedere in tv Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026: orario, programma, streaming

Civitanova e Verona si affronteranno nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile, che si giocherà sabato 28 febbraio (ore 18.00) a Trieste. La competizione si disputerà durante il fine settimana nel capoluogo giuliano, dopo il rinvio di alcuni mesi a causa di alcuni problemi organizzativi che ne hanno impedito lo svolgimento in autunno in Arabia Saudita. In palio la qualificazione all’atto conclusivo di domenica, da disputare contro la vincente del confronto tra Trento e Perugia.

La compagine veneta si presenterà all’appuntamento dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia e aver stupito gli appassionati per l’intera stagione, chiudendo la regular season di Superlega al secondo posto. La formazione marchigiana è stata estremamente altalenante in campionato, è andata in difficoltà in più occasione e non è andata oltre una sesta posizione molto deludente. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e appassionante tra due realtà che potrebbero poi ritrovarsi anche nella semifinale scudetto.

Verona sarà trascinata dal palleggiatore Micah Christenson, dagli attaccanti Noumory Keita, Francesco Sani, Rok Mozic. Civitanova cercherà di fare leva sui martelli Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, sul bomber Eric Loeppky, sul palleggiatore Mattia Boninfante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Verona, semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VERONA-CIVITANOVA, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Sabato 28 febbraio

Ore 18.00 Semifinale Supercoppa Italiana volley: Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA VERONA-CIVITANOVA SUPERCOPPA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.