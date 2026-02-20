Venus Williams riceve una wild card per singolare e doppio a Indian Wells

Continua il cammino attraverso il tennis per Venus Williams, ancora a 45 anni. La cinque volte vincitrice di Wimbledon ha ricevuto una wild card per il WTA 1000 di Indian Wells, che nel calendario dell’associazione professionistica femminile è il terzo in ordine di tempo dopo Doha e il chiacchieratissimo Dubai, diventato quasi “il festival dei ritiri”.

Venus Williams avrà l’invito per entrambi i tabelloni. Singolare, dunque, e anche doppio, in un torneo che per lei e la sorella Serena è stato particolarmente presente e assente assieme nella storia. Fu a Indian Wells che insulti di ogni genere, razzisti compresi, portarono le due, a inizio carriera, a non tornare per più di tre lustri. In effetti, il nome “Williams” si rivide su quel tabellone solo nel 2017.

Così Venus nel comunicato stampa: “Sono molto felice di tornare a Indian Wells, non vedo l’ora di tornare a giocare in California, a casa. Questo torneo è sempre una speciale esperienza, e non c’è nulla come competere davanti a questi tifosi incredibili. Ho avuto tante belle esperienze qui negli anni, e sono grata al torneo per avermi riportata qui e dato l’opportunità di competere sia in singolare che in doppio“.

Non è stata rivelata l’identità di chi sarà con Venus Williams nel torneo di doppio, anche se recentemente il fatto che la sorella Serena sia entrata nell’elenco delle “reinstated” dal sito dell’ITIA, e non sia dunque più tra le ritirate, lascia spazio alle solite ampie speculazioni.