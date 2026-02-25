Chi affronta Scandicci nei quarti di Champions League? C’è Alessia Orro all’orizzonte: sfida a una corazzata

Scandicci affronterà il Fenerbahce Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver sconfitto Novara al golden set nei playoff, le Campionesse del Mondo proseguiranno la propria avventura nella massima competizione continentale affrontando la corazzata turca in un doppio confronto da dentro o fuori.

Si preannuncia un testa a testa particolarmente intenso e complicato per le ragazze di coach Marco Gaspari, chiamate a superare uno degli ostacoli più ardui se vorranno meritarsi l’approdo alla Final Four e continuare a inseguire l’accesso al secondo atto conclusivo consecutivo. La Savino Del Bene affronterà la compagine allenata da Marcello Abbondanza e che tra le proprie fila può annoverare delle autentiche fuoriclasse come la palleggiatrice Alessia Orro (miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia), l’opposto turco Melissa Vargas e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva.

Le gialloblù avevano vinto da imbattute il proprio girone davanti a Novara e si erano qualificate direttamente ai quarti di finale, mentre nel campionato turco occupano la seconda posizione alle spalle del VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del match tra le polacche dell’Asseco Resovia e le turche dell’Eczacibasi Istanbul.