USA-Canada oggi, Finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

La resa dei conti sta per arrivare: la finalissima del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sta per materializzare all’Arena Santagiulia di Milano.

Oggi, in questa domenica 22 febbraio dalle ore 14.10, ci si giocherà l’oro. Da una parte il Canada dall’altra gli USA: il sogno di tutti gli appassionati della disciplina e non solo, per fascino, storia e blasone. Il “Super Derby” nordamericano caratterizzato dalla presenza di soli giocatori militanti nella NHL, il più grande campionato hockeystico al mondo.

Arrivati a questo punto del torneo vincendo tutte le partite, da quelle dei gironi a quelle della fase ad eliminazione diretta, canadesi e statunitensi dovranno incrociare le mazze in duello che si preannuncia epico.

La finale tra Canada e USA si giocherà domenica 22 febbraio alle ore 14:10. Sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Rai2 e in diretta streaming gratuita su RaiPlay, oltre che su Discovery Plus, HBO Max, e DAZN tramite i canali addizionali di Eurosport per gli abbonati. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA L’HOCKEY SU GHIACCIO DOMENICA ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 14:10 Canada-USA (Finale 1°-2° posto) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA HOCKEY SU GHIACCIO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Rai Play gratuitamente, Discovery Plus, HBO Max, e DAZN tramite i canali addizionali di Eurosport per gli abbonati

Diretta testuale: OA Sport