Hockey, la Finlandia si ritrova e conquista il bronzo olimpico battendo nettamente la Slovacchia

La Finlandia dell’hockey su ghiaccio reagisce e dopo la sconfitta in semifinale con il Canada ritrova se stessa e batte nella finale 3/4 posto la Slovacchia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Punteggio finale di 1-6 per i nordici che minuto dopo minuto hanno alzato il loro livello, prendendosi un prezioso bronzo dopo l’oro di Pechino 2022 e riscattando la sconfitta nel girone.

Il match è stato aperto dopo 7′ dalla rete di Sebastian Aho che ha messo subito in discesa la partita. Nel finale del primo tempo i finlandesi non sono riusciti a sfruttare la penalità assegnata ad Oliver Okuliar per raddoppiare. Il 2-0 è arrivato però poco dopo, con la marcatura al 28′ di Erik Haula. Negli ultimi minuti della seconda frazione la Slovacchia è stata abile a tornare subito in partita, con Tomas Tatar che ha siglato l’1-2.

Nel terzo ed ultimo tempo è venuta fuori tutto la qualità della Finlandia, aiutata anche dai disperati tentativi degli slovacchi, con un uomo in più e la porta scoperta negli ultimi minuti. Al 48′ ed al 49′ i finlandesi hanno chiuso il discorso con Hintz e Kappo e poi hanno dilagato con le reti di Armia (55′) ed Haula (58′). Punteggio finale di 1-6 e bronzo olimpico per la compagine finlandese.