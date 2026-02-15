Una brutta Italia cede netto alla Norvegia: si fa dura per le semifinali

Dopo le grandi imprese firmate contro la Svezia (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e contro la Gran Bretagna (Campioni del Mondo in carica), l’Italia si è un po’ arenata nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ieri la sconfitta contro la Germania all’extra-end, oggi la battuta d’arresto contro la Norvegia con il punteggio di 10-7.

Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman e il third Amos Mosaner hanno reagito con una splendida mano da quattro punti nel quinto end, dopo il precedente 3-0 marcato dagli scandinavi, ma poi nel finale si sono fatti imbrigliare dal gioco di Magnus Ramsfjell e compagni, che li hanno spinti alla mano rubata nel nono end e che hanno poi fatto la differenza con il martello nel decimo parziale.

L’Italia è così scivolata al sesto posto in classifica generale con due vittorie e due sconfitte all’attivo: i due trionfi iniziali sono stati un po’ vanificati da questo doppio passo falso negli scontri diretti con altre rivali potenzialmente in lotta per lo stesso obiettivo dei padroni di casa, ora bisognerà ritrovarsi per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

La Svizzera si trova al comando da imbattuta (4-0) davanti alla Gran Bretagna (4-1), al Canada (3-1), alla Norvegia (3-1) e agli USA (3-2). Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 19.05 per fronteggiare la Cechia (ancora ferma al palo, 0-4) in una partita da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire in maniera concreta l’ingresso in zona medaglie.

LA CRONACA DI ITALIA-NORVEGIA

La Norvegia opta per una mano nulla in apertura dell’incontro e avrebbe gradito adottare la stessa strategia anche nella seconda frazione, ma il piazzamento delle stone all’interno della casa ha obbligato gli scandinavi a marcare un punto, a cui gli azzurri hanno prontamente reagito nella terza frazione (1-1). La partita si accende in un amen per merito di Magnus Ramsfjell e compagni che imbastiscono un eccellente castello di gioco, mettono in affanno il quartetto tricolore e marcano tre punti (4-1).

Il colpo gobbo degli avversari avrebbe potuto tramortire i padroni di casa, che invece reagiscono di forza e Joel Retornaz si inventa una magia da urlo con l’ultimo tiro: va a bocciare la guardia avversaria, porta la stone dentro la casa, tocca altri due sassi norvegesi e marca un poker da urlo che ribalta la situazione. L’Italia va a referto con quattro punti e si issa sul 5-4 all’intervallo, raddrizzando una partita che sembrava essere compromessa.

Al ritorno sul ghiaccio la Norvegia porta a casa un punto nel sesto end e poi riesce a rubare una mano da un punto, passando a condurre per 6-5. L’Italia replica con la stessa moneta e si porta in vantaggio per 7-6, ma la mano rubata da un punto nella nona frazione potrebbe non essere una buona notizia, perché si concede l’hammer ai rivali in occasione dell’ultimo parziale.

Situazione complessa, la Norvegia è in acclarato vantaggio in casa, Retornaz azzarda un ultimo tiro spingendo su una stone avversaria, in modo da introdurre la sua al centro e lontana dall’altro sasso italiano a punto. Non riesce nell’intento, i due punti italiani sono uno accanto all’altro, bocciata secca dei norvegesi, che mettono a segno addirittura quattro punti e festeggiano.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Gran Bretagna vs Germania 9-4

USA vs Svezia 8-5

Norvegia vs Italia 10-7

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1. Svizzera 4 vittorie (4 partite disputate)

2. Gran Bretagna 4 vittorie (5 partite disputate)

3. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

3. Norvegia 3 vittorie (4 partite disputate)

5. USA 3 vittorie (5 partite disputate)

6. Italia 2 vittorie (4 partite disputate)

7. Germania 2 vittorie (5 partite disputate)

8. Svezia 1 vittoria (4 partite disputate)

9. Cina 0 vittorie (4 partite disputate)

9. Cechia 0 vittorie (4 partite disputate)