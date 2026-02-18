Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport in tvSport Invernali
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orari team sprint tl, tv, streaming, pettorali di partenza
Nuova chance di medaglia per lo sci di fondo italiano, che punta in alto nella team sprint a tecnica libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si svilupperà interamente nella giornata di mercoledì 18 febbraio, con le qualificazioni in mattinata dalle ore 9.45 e poi le finali che andranno in scena a partire dalle ore 11.45.
La pista di Tesero si appresta ad ospitare uno dei format più adrenalinici e spettacolari del programma a cinque cerchi per il fondo, con l’Italia che verrà rappresentata in campo maschile dall’ambiziosa coppia formata da Elia Barp e Federico Pellegrino e sul fronte femminile dall’interessante binomio composto dalla giovane promessa Iris De Martin Pinter insieme a Caterina Ganz.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming della team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (qualificazioni) e Rai 2 (finali); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1-2, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 18 febbraio
9.45 Qualificazioni Team Sprint femminile – Diretta tv su RaiSportHD
10.15 Qualificazioni Team Sprint maschile – Diretta tv su RaiSportHD
11.45 Finale Team Sprint femminile – Diretta tv su Rai 2
12.15 Finale Team Sprint maschile – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: qualificazioni su RaiSportHD, finali su Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; qualificazioni su Eurosport 2, finali su Eurosport 1.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA TEAM SPRINT OLIMPIADI 2026
DONNE
Prime staffettiste
1-1 SLIND Astrid Oeyre NOR 9:45:15
2-1 SUNDLING Jonna SWE 9:45:30
3-1 DIGGINS Jessie USA 9:45:45
4-1 KAELIN Nadja SUI 9:46:00
5-1 JOENSUU Jasmi FIN 9:46:15
6-1 GIMMLER Laura GER 9:46:30
7-1 GANZ Caterina ITA 9:46:45
8-1 PERRY Leonie FRA 9:47:00
9-1 MACKIE Alison CAN 9:47:15
10-1 SCHUETZOVA Sandra CZE 9:47:30
11-1 MARCISZ Izabela POL 9:47:45
12-1 PULLES Mariel Merlii EST 9:48:00
13-1 CRIDLAND Phoebe AUS 9:48:15
14-1 BUCHER Heidi AUT 9:48:30
15-1 AUZINA Kitija LAT 9:48:45
16-1 RYAZHKO Darya KAZ 9:49:00
17-1 HAN Dasom KOR 9:49:15
18-1 MEDJA Lucija SLO 230.78 9:49:30
19-1 YILAMUJIANG Dinigeer CHN 9:49:45
20-1 NIKON Anastasiia UKR 9:50:00
21-1 PONYA Sara HUN 9:50:15
22-1 SAVICKAITE Egle LTU 9:50:30
23-1 DIAZ GONZALEZ Nahiara ARG 9:50:45
24-1 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 9:51:00
25-1 HADZIC Tena CRO 9:51:15
26-1 RIBERA Eduarda BRA 9:51:30
Seconde staffettiste
1-2 DRIVENES Julie Bjervig NOR 9:59:30
2-2 DAHLQVIST Maja SWE 9:59:45
3-2 KERN Julia USA 10:00:00
4-2 FAEHNDRICH Nadine SUI 10:00:15
5-2 KAHARA Jasmin FIN 10:00:30
6-2 RYDZEK Coletta GER 10:00:45
7-2 de MARTIN PINTER Iris ITA 10:01:00
8-2 GAL Melissa FRA 10:01:15
9-2 GAGNON Liliane CAN 10:01:30
10-2 JANATOVA Katerina CZE 10:01:45
11-2 SKINDER Monika POL 10:02:00
12-2 KAASIKU Keidy EST 10:02:15
13-2 FORDHAM Rosie AUS 10:02:30
14-2 SCHERZ Magdalena AUT 10:02:45
15-2 EIDUKA Patricija LAT 10:03:00
16-2 STEPASHKINA Nadezhda KAZ 10:03:15
17-2 LEE Eui Jin KOR 10:03:30
18-2 MANDELJC Anja SLO 10:03:45
19-2 CHI Chunxue CHN 10:04:00
20-2 SHKATULA Sofiia UKR 10:04:15
21-2 LACZKO Lara Vanda HUN 10:04:30
22-2 DAINYTE Ieva LTU 10:04:45
23-2 GROETZNER Agustina ARG 10:05:00
24-2 TITA Nefeli GRE 10:05:15
25-2 SOBOL Ema CRO 10:05:30
26-2 MOURA Bruna BRA 10:05:45
UOMINI
Primi staffettisti
1-1 HEDEGART Einar NOR 10:15:15
2-1 OGDEN Ben USA 10:15:30
3-1 BARP Elia ITA 10:15:45
4-1 DESLOGES Mathis YC FRA 10:16:00
5-1 HAEGGSTROEM Johan YC SWE 10:16:15
6-1 TUZ Jiri CZE 10:16:30
7-1 VUORINEN Lauri FIN 10:16:45
8-1 RIEBLI Janik SUI 10:17:00
9-1 MUSGRAVE Andrew GBR 10:17:15
10-1 CYR Antoine CAN 10:17:30
11-1 FOETTINGER Michael AUT 10:17:45
12-1 MOCH Jakob Elias GER 10:18:00
13-1 STAREGA Maciej POL 10:18:15
14-1 PUEYO Jaume ESP 10:18:30
15-1 SIMENC Miha SLO 10:18:45
16-1 DREMLJUGA Karl Sebastian EST 10:19:00
17-1 VIK Lars Young AUS 10:19:15
18-1 KAPARKALEJS Lauris LAT 10:19:30
19-1 WANG Qiang CHN 10:19:45
20-1 PEPENE Paul Constantin ROU 10:20:00
21-1 DRAHUN Dmytro UKR 10:20:15
22-1 BASHMAKOV Nail KAZ 10:20:30
23-1 MATIKANOV Mario BUL 10:20:45
24-1 CENEK Tomas SVK 10:21:00
25-1 DAL FARRA Franco ARG 10:21:15
26-1 KONYA Adam HUN 10:21:30
27-1 VAICIULIS Modestas LTU 10:21:45
Secondi staffettisti
1-2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 10:29:45
2-2 SCHUMACHER Gus USA 10:30:00
3-2 PELLEGRINO Federico ITA 10:30:15
4-2 CHAPPAZ Jules FRA 10:30:30
5-2 ANGER Edvin SWE 10:30:45
6-2 NOVAK Michal CZE 10:31:00
7-2 MAKI Joni FIN 10:31:15
8-2 GROND Valerio SUI 10:31:30
9-2 CLUGNET James GBR 10:31:45
10-2 McKEEVER Xavier CAN 10:32:00
11-2 MOSER Benjamin AUT 10:32:15
12-2 STOELBEN Jan GER 10:32:30
13-2 BURY Dominik POL10:32:45
14-2 COLELL PANTEBRE Marc ESP 10:33:00
15-2 STERN Nejc SLO 10:33:15
16-2 HIMMA Martin EST 10:33:30
17-2 HINCKFUSS Hugo AUS 10:33:45
18-2 VIGANTS Raimo LAT 10:34:00
19-2 LI Minglin CHN 10:34:15
20-2 COJOCARU Gabriel ROU 10:34:30
21-2 LISOHOR Oleksandr UKR 10:34:45
22-2 MURATBEKOV Amirgali KAZ 10:35:00
23-2 PESHKOV Daniel BUL 10:35:15
24-2 HINDS Peter SVK 10:35:30
25-2 SAUMA Mateo Lorenzo ARG 10:35:45
26-2 BUKI Adam HUN 10:36:00
27-2 STROLIA Tautvydas LTU 10:36:15