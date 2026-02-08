CiclismoStrada
UAE Tour femminile 2026, doppio trionfo per Elisa Longo Borghini: Trinca Colonel è splendida seconda
Elisa Longo Borghini si conferma inarrestabile in quella che potremmo definire la corsa di casa. La campionessa della UAE Team ADW vince la quarta tappa del UAE Tour femminile, Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium-Jebel Hafeet di 156 chilometri, conquista la classifica generale e si aggiudica il terzo successo in quattro edizioni della corsa emiratina. Sugli scudi l’encomiabile Monica Trinca Colonel, seconda di giornata e della generale.
La salita finale di Jebel Hafeet, asperità di 10,7 chilometri al 6,9%, si rivela decisiva. La fuoriclasse italiana sfrutta il massiccio lavoro della sua squadra e attacca a 3,7 chilometri dal traguardo. L’unica che riesce a resisterle è la polacca Kasia Niewiadoma della CANYON//SRAM zondacrypto, ma la vincitrice dell’ultima edizione ne sgretola la resistenza con una serie di scatti secchi che non le concedono scampo.
Rende ancora più bello il trionfo azzurro la splendida seconda piazza conquistata da Monica Trinca Colonel della Liv AlUla Jayco, il suo ritardo è di dodici secondi. Completa il podio di giornata l’olandese Femke de Vries del Team Visma | Lease a Bike, terza a quattordici secondi. Ottimo piazzamento anche quello colto da Eleonora Ciabocco della Team Picnic PostNL, sesta a 1’15”. Longo Borghini si aggiudica la classifica generale con sedici secondi sulla connazionale e diciassette sulla neerlandese de Vries. Ciabocco chiude sesta con 1’25” di ritardo.
La prima a movimentare la corsa è Sara Luccon. L’atleta della Top Girls Fassa Bortolo parte all’attacco nei primi chilometri e arriva a toccare un vantaggio massimo intorno ai quattro minuti. L’italiana viene ripresa dal gruppo a novantanove chilometri dal traguardo. Dopo di lei parte l’olandese Amber van der Hulst della VolkerWessels Cycling Team.
L’olandese accumula un margine di poco superiore al minuto prima di essere ripresa quando mancano sessantaquattro chilometri alla conclusione. Le formazioni delle candidate alla classifica generale non concedono spazio ad ulteriori tentativi e rinviano il verdetto alla salita finale.