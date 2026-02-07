Etoile de Bessèges: altra sorpresa nella quarta tappa. Vince Heremans, quarto Moschetti

Il belga Joppe Heremans si prende la quarta frazione all’Etoile De Bessèges 2026. Il corridore in forza alla Van Rysel Roubaix si è imposto in volata al termine di un percorso lungo 154.8 km con partenza da Saint-Christol-lez-Alès ed arrivo in quel di Vauvert, siglando l’ennesimo risultato inaspettato nella corsa francese.

Tutto si è consumato nell’ultimo chilometro, quando il gruppo ha ripreso i due attaccanti Valentin Retailleau (Total Energies) e Clément Davy (Nice Métropole Côte d’Azur). Nell’arrivo ascendente Heremans ha sorpreso gli avversari confezionando un’azione congegnale per guadagnare margine, chiudendo la porta agli avversari pennellando al meglio le traiettorie.

Al secondo posto si è quindi piazzato Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets), il quale ha preceduto Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM) ed il nostro Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5). Forte anche dell’abbuono ottenuto al traguardo, Kubis ha consolidato la sua leadership nella classifica generale, vantando 13 secondi su Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) e 16 su Louis Hardouin (Van Rysel Roubaix), oggi piazzatosi al quinto posto.

Domani, domenica 8 febbraio, si svolgerà la prova a cronometro decisiva per la classifica finale.