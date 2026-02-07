Seguici su
CiclismoStrada

Tour of Oman 2026: Molano si impone nella volata della prima tappa

3 minuti fa

Juan Sebastian Molano
Juan Sebastiano Molano / IPA

Si è conclusa poco fa la prima tappa del Tour of Oman 2026, corsa a tappe che viene disputata ogni anno nel paese asiatico. Il primo successo è stato ottenuto da Juan Sebastian Molano che, in volata, ha centrato la sua diciassettesima vittoria in carriera e da domani indosserà la prima maglia di leader della classifica generale.

La frazione, partita da Ministry of Tourism e conclusa a Bimmah Sink Hole dopo 170 chilometri, è cominciata con la fuga di Diaz, Foura e Goszczurny. Il gruppo ha inizialmente lasciato andare i tre fuggitivi, controllando sempre il loro distacco. A 24 chilometri dal traguardo l’azione degli attaccanti è terminata ed il plotone ha iniziato il suo avvicinamento alla volata.

Lo sprint per la vittoria è stato come detto vinto da Molano che è riuscito ad anticipare nettamente il suo connazionale Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA), che si è dovuto accontentare della seconda piazza. Completa il podio di giornata il belga Gerben Thijsen (Alpecin Deceuninck). Primo degli italiani Stefano Oldani, quattordicesimo.

