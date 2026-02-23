UAE Tour 2026: segnali esaltanti in casa Italia. Jonathan Milan devastante, Antonio Tiberi fa ben sperare

Seconda corsa a tappe timbrata World Tour della stagione dopo il Tour Down Under è stata la volta dell’UAE Tour, che ha messo in mostra una startlist di altissimo livello. A trionfare è il fuoriclasse messicano Isaac del Toro, che ha portato in alto il nome della squadra di casa, ma da segnalare ci sono ottime sensazioni in casa Italia.

Il bottino di Jonathan Milan non stupisce (c’è da dire che mancavano alcuni dei migliori velocisti al mondo), ma il vincere tre tappe su tre adatte alle ruote veloci, dopo una caduta in apertura, sta diventando un’abitudine più che bella per i colori azzurri. Il corridore della Lidl-Trek è quello con le punte di velocità migliori al mondo.

Più sorprendente è invece il secondo posto in classifica generale di Antonio Tiberi. La stagione per l’alfiere della Bahrain-Victorious è iniziata come meglio non poteva: il laziale punterà al Tour de France e il sogno è sicuramente quello di avvicinarsi alla top-5 in classifica generale, se questo è l’inizio si può ben sperare.

Il corridore classe 2001 è sembrato diverso da ciò che abbiamo visto nelle passate stagioni: ritmo devastante in salita, andandosi a prendere tappa e maglia a Jebel Mobrah, ma anche grandi doti di resistenza sull’attacco di del Toro a Jebel Hafeet, salvo poi arrendersi sul finale. La speranza è quella di vederlo finalmente a livello delle attese.