Dove vedere in tv l’UAE Tour 2026: programma, orari tappe, streaming

Siamo solo all’inizio della stagione 2026 ma le corse a tappe stanno cominciando a riempire queste prime settimane del calendario del ciclismo mondiale. Dopo il Tour of Oman e la Volta Comunitat Valenciana, sarà infatti ora il turno dell‘UAE Tour, ormai appuntamento fisso dei primi mesi dell’anno solare. La corsa a tappe emiratina, giunta alla sua ottava edizione, si disputerà dal 16 al 22 febbraio.

Sette le tappe previste, per un totale di oltre 1000 chilometri in mezzo al deserto e non solo. Due le frazioni con arrivo in salita, una cronometro (seconda tappa) e quattro possibili arrivi in volata, per un percorso molto vario che permetterà a molti corridori di mettersi in mostra. La formazione di casa, UAE Team Emirates XRG, punta al quarto successo nonostante l’assenza di Tadej Pogacar. Tra i tanti volti attesi particolare attenzione verrà riposta su Isaac Del Toro, Remco Evenepoel e l’azzurro Jonathan Milan.

Come vedere in tv l’UAE Tour 2026? Rai Sport trasmetterà in chiaro le sette tappe. Lo streaming sarà affidato a Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1-2, DAZN, Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le frazioni per non perdervi neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA UAE TOUR 2026

Lunedì 16 febbraio

Prima tappa Madinat Zayed Majlis-Liwa Palace (144 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo stimato: 16.30

Martedì 17 febbraio

Seconda tappa Al Hudayriyat Island-Al Hudayriyat Island (cronometro individuale, 12.2 km)

Orario partenza primo corridore: 13.05

Orario di arrivo stimato ultimo corridore: 15.30

Mercoledì 18 febbraio

Terza tappa Umm Al Quwain-Jebel Mobrah (183 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo stimato: 17.00

Giovedì 19 febbraio

Quarta tappa Fujairah-Fujairah (182 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.00

Venerdì 20 febbraio

Quinta tappa Dubai Al Mamzar Park-Hamdan Bin Mohammed Smart University (166 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario di arrivo stimato: 17.00

Sabato 21 febbraio

Sesta tappa Al Ain Museum-Jebel Hafeet (168 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.00

Domenica 22 febbraio

Settima tappa Zayed National Museum-Abu Dhabi Breakwater (149 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo stimato: 16.30

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING L’UAE TOUR 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1-2, DAZN, Amazon Prime Video

Diretta Live testuale: OA Sport