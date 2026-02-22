UAE Tour 2026, Milan vince l’ultima tappa. Del Toro conquista la generale davanti a Tiberi

Jonathan Milan cala il tris allo UAE Tour 2026. Il velocista italiano della Lidl-Trek piazza la terza vittoria nella corsa emiratina, prendendosi anche la settima ed ultima tappa, dopo essersi imposto anche nella quarta e nella quinta, mancando il successo alla prima solo per via di una caduta nelle battute finali. Si tratta della trentesima vittoria in carriera per Milan, che ha davvero cominciato al meglio la stagione, vincendo con autorità tutti gli sprint a cui ha partecipato.

A trionfare in classifica generale è stato il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), ma è stato uno UAE Tour che parla molto italiano e non solo grazie a Jonathan Milan. Infatti alle spalle di Del Toro ha concluso un ottimo Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) distanziato solo di venti secondi dal messicano e che è anche riuscito a vincere nella terza tappa. Sul podio ci sale anche l’australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla) con un distacco di un minuto e quattordici secondi da Del Toro.

La fuga di giornata ha visto protagonisti Lorenzo Milesi (Movistar) insieme al lituano Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling), all’americano Ezra Caudell (Modern Adventure), all’olandese Daan Hoole (Decathlon CMA CMG) e al britannico Callum Thornley (Red Bull Bora Hansgrohe). Il gruppo ha sempre controllato i fuggitivi, che sono stati ripresi completamente a poco meno di cinque chilometri dal traguardo.

Da quel momento è cominciata la battaglia per lo sprint finale. Semplicemente perfetta la Lidl-Trek, con Jonathan Milan lanciato verso la vittoria davanti al norvegese Erlend Blikra (Uno-X Mobility) e all’australiano Sam Welsford (Ineos Grenadiers). Buon quinto posto per Matteo Malucelli (XDS Astana Team) ed in Top-10 conclude anche Daniel Skerl (Bahrain – Victorious).