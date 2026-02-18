Seguici su
Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 19 febbraio, tv, streaming

Italia curling maschile
Italia curling maschile / LaPresse

Giorno 13 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, giovedì 19 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle sette finali che assegneranno medaglie, ovvero le sprint di sci alpinismo, la team sprint di combinata nordica, gli aerials maschili di sci freestyle, i 1500 metri maschili di speed skating, l’individuale femminile di pattinaggio artistico ed il torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Le maggiori speranze dell’Italia sono riposte nelle sprint di sci alpinismo con Alba De Silvestro, Giulia Murada e Michele Boscacci, nei 1500 metri maschili di speed skating con Daniele Di Stefano, e nel curling maschile, con l’Italia che proverà a superare il round robin e vincere la successiva semifinale.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Giovedì 19 febbraio

9.05 CURLING – Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada

9.10 COMBINATA NORDICA – Team sprint, trial round (Italia)

9.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie (Alba De Silvestro, Giulia Murada)

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4 (Italia)

10.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, salto (Italia)

10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche) 

10.30 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, batterie (Michele Boscacci

11.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, qualificazioni (prima manche) 

11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche) 

11.45 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche) 

12.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, semifinali 

13.25 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, semifinali 

13.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, finale 

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6 (Italia 1, Italia 2)

14.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, sci di fondo (Italia)

14.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, finale (prima manche) 

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA, Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone 

14.15 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, finale 

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia 

15.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, finale (seconda manche) 

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri maschili (Daniele Di Stefano)

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale femminile, free program (Lara Naki Gutmann)

19.05 CURLING – Torneo maschile, semifinali 

19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per l’oro: Stati Uniti-Canada 

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche) 

20.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche) 

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

