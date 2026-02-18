Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 19 febbraio, tv, streaming
Giorno 13 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, giovedì 19 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle sette finali che assegneranno medaglie, ovvero le sprint di sci alpinismo, la team sprint di combinata nordica, gli aerials maschili di sci freestyle, i 1500 metri maschili di speed skating, l’individuale femminile di pattinaggio artistico ed il torneo femminile di hockey su ghiaccio.
Le maggiori speranze dell’Italia sono riposte nelle sprint di sci alpinismo con Alba De Silvestro, Giulia Murada e Michele Boscacci, nei 1500 metri maschili di speed skating con Daniele Di Stefano, e nel curling maschile, con l’Italia che proverà a superare il round robin e vincere la successiva semifinale.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI
Giovedì 19 febbraio
9.05 CURLING – Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada
9.10 COMBINATA NORDICA – Team sprint, trial round (Italia)
9.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie (Alba De Silvestro, Giulia Murada)
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4 (Italia)
10.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, salto (Italia)
10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
10.30 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, batterie (Michele Boscacci)
11.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)
11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
11.45 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)
12.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, semifinali
13.25 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, semifinali
13.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, finale
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6 (Italia 1, Italia 2)
14.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, sci di fondo (Italia)
14.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, finale (prima manche)
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA, Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone
14.15 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, finale
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia
15.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, finale (seconda manche)
16.30 SPEED SKATING – 1500 metri maschili (Daniele Di Stefano)
19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale femminile, free program (Lara Naki Gutmann)
19.05 CURLING – Torneo maschile, semifinali
19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per l’oro: Stati Uniti-Canada
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
20.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.