Trofeo Palma, successo in volata di Marit. Podio per Magagnotti. L’Italia piazza quattro atleti in Top 10

La settimana di corse in terra maiorchina si conclude con l’ennesimo successo colto dalla Red Bull – BORA – hansgrohe, formazione che ha letteralmente dominato la scena. Arne Marit s’impone in volata nel trofeo Palma grazie alla sua inesorabile progressione negli ultimi metri e non lascia scampo ai rivali. L’Italia chiude con il podio di Magagnotti e piazza quattro atleti in Top 10.

Il belga, al secondo successo della sua carriera da professionista, precede allo sprint il tedesco Max Canter della XDS Astana Team. Completa il trionfo della Red Bull il terzo posto conquistato dal giovane, classe 2007, Alessio Magagnotti che porta a casa un piazzamento di prestigio. Completano l’ottima giornata per i colori italiani il quinto posto di Giovanni Lonardi, il sesto di Enrico Zanoncello e il decimo di Giacomo Villa.

Il primo a partire all’attacco è Ole Theiler della REMBE | rad-net quando mancano più di centotrenta chilometri alla conclusione. Lo raggiunge Danny van der Tuuk della Euskaltel Euskadi che poi stacca il compagno e s’invola da solo con un vantaggio massimo di 2’40” sul tedesco e oltre tre minuti sul gruppo che lo riprende a poco meno di settanta chilometri dal traguardo.

Partono il belga Rune Herregodts della UAE Team Emirates XRG, i tedeschi Michel Hessmann della Movistar Team e Jasha Sütterlin della Team Jayco Alula, e l’olandese Jelle Johannink della Unibet Rose Rockets. Gli ultimi ad arrendersi sono il belga e il neerlandese, quest’ultimo ripreso quando mancano undici chilometri al traguardo. Non succede più nulla e l’arrivo a ranghi compatti è inevitabile.