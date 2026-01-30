Trofeo Serra Tramuntana 2026, dimostrazione di forza di Evenepoel sulle strade maiorchine. Podio per Scaroni

Il Trofeo Serra Tramuntana 2026 si conclude con la spettacolare dimostrazione di forza offerta da Remco Evenepoel. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe, al primo successo stagionale e al sessantottesimo della carriera, attacca a meno di sessanta chilometri dal traguardo e, dopo aver stroncato la resistenza dei rivali, si produce in un assolo irresistibile fino al traguardo. L’Italia può festeggiare un ottimo risultato con il terzo gradino del podio conquistato da Christian Scaroni.

Nel finale il corridore della XDS Astana fuoriesce dal gruppetto degli inseguitori insieme al francese Matthys Rondell della Tudor Pro Cycling Team e ad Antonio Morgado. I tre acquisiscono qualche metro di vantaggio e si giocano la piazza d’onore allo sprint con il lusitano che precede l’italiano.

A movimentare la giornata l’azione del danese Magnus Cort della Uno-X Mobility, dello spagnolo Diego Uriarte della Equipo Kern Pharma, di Alex Tolio della Bardiani CSF 7 Saber e di Ole Theiler della REMBE | rad-net. Nel gruppo c’è fermento e gli altri corridori non stanno a guardare: lo spagnolo Pablo Castrillo della Movistar, il norvegese Martin Tjøtta della Uno-X Mobility e l’iberico Adrià Pericas della UAE Team Emirates-XRG si riportano sulla testa della corsa per rimpolpare il drappello dei fuggitivi. A ottanta chilometri dalla fine il tedesco della REMBE | rad-net si stacca e perde contatto.

A cinquantasei chilometri dalla fine arriva la svolta con l’attacco di Remco Evenepoel: gli unici a riuscire a tenere la sua ruota sono Pablo Castrillo e Adrià Pericas. Nella discesa successiva al Coll de Sóller il fuoriclasse belga attacca e s’invola da solo sfruttando anche la scarsa attitudine dei rivali nell’affrontare le curve. Il campione iridato a cronometro diventa irraggiungibile per i rivali e tocca un vantaggio massimo superiore ai due minuti.