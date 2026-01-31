Trofeo Andratx-Pollenca 2026: Remco Evenepoel detta ancora legge, quinto Christian Scaroni

Non c’è due senza tre. Remco Evenepoel segna il tris al Challenge Mallorca, vincendo anche il Trofeo Andratx-Pollença. Gara rasente la perfezione per il belga, il quale ha accelerato a 2,5 km dalla fine di un percorso lungo 121.5 km con partenza da Andratx ed arrivo in quel di Mirador d’Es Colomer.

In linea generale la corsa è stata contrassegnata dalla presenza di forti raffiche di vento, fattore che ha suggerito a chi di dovere di accorciare il tracciato, cassando così i primi 26 km. I corridori hanno dunque affrontato pronti-via la salita di Coll de sa Gramola, a cui sono seguiti diversi tentativi di fuga.

Seguendo la falsa riga di quanto visto ieri, il ciclista in forza alla Red Bull-BORA-hansgrohe ha sferrato il primo attacco consistente a 50 km dall’arrivo, accompagnato dal compagno di team Van Gils oltre che dall’italiano Christian Scaroni (XDS Astana), dai due in forza alla Movistar Diego Pescador e Ivan Romeo, da Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Mathys Rondel (Tudor Pro Cylcing Team), Antonio Morgado (UAE Team Emirates) e da Johannes Kulset (Uno-X Mobility).

Nei chilometri finali Pescador ha provato ad allungare, trovandosi dietro soltanto appunto Evenepoel e Rodel, salvo poi perdere contatto con il gruppetto di testa. La spallata di Remco è arrivata a 2,5 km della conclusione, con una buona accelerazione con cui è arrivato all’arrivo, precedendo di diciannove secondi Rondel, secondo davanti Maxim Van Gil (Red Bull – BORA -hansgrohe), terzo a 1’44. Quinto infine un buono Scaroni a 1’47”. Tredicesimo posto infine per Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), diciannovesimo per Ludovico Crescioli (Team Polti Visit Malta).