Ally Wollaston conquista la Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2026 e firma il bis a Geelong

Il vento dell’estate australiana continua a soffiare a favore di Ally Wollaston, che conferma uno stato di forma eccellente conquistando la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2026. La portacolori della FDJ United – SUEZ ha alzato le braccia al cielo sul traguardo di Geelong, imponendosi in uno sprint poderoso che ha chiuso una giornata di corsa intensa e selettiva.

La classica australiana, lunga 141 chilometri, si è accesa sin dalle prime battute grazie all’azione solitaria della svizzera Petra Stiasny (Human Powered Health), protagonista di una lunga fuga iniziata subito dopo il via e conclusasi quando mancavano circa 35 chilometri all’arrivo. Un tentativo generoso che ha animato la corsa prima dell’inevitabile rientro del gruppo.

Decisivo, come da tradizione, il doppio passaggio sulla salita di Challambra Crescent. Già sulla prima ascesa il ritmo è aumentato sensibilmente, con gli scatti della spagnola Mavi Garcia (UAE Team ADQ) e della campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education–Oatly) a creare una prima selezione. Il gruppo si è poi ricompattato parzialmente, ma il secondo passaggio sulla salita ha spezzato definitivamente la corsa.

Negli ultimi chilometri si è formato un drappello di dodici atlete che ha guadagnato il margine decisivo. Tra loro, le principali favorite di giornata e una Wollaston sempre ben coperta dalle compagne di squadra. Sul rettilineo finale, però, non c’è stata tattica che tenesse: la neozelandese ha lanciato una volata lunga e centrale, sprigionando tutta la sua potenza e lasciando senza replica le avversarie.

Alle sue spalle si sono piazzate la britannica Josie Nelson (Team Picnic PostNL), seconda, e l’iberica Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team), terza, a completare un podio di alto livello. Da segnalare anche la prova dell’italiana Alessia Vigilia (Uno-X Mobility), che ha vinto la volata del primo gruppo inseguitore chiudendo in tredicesima posizione, migliore delle azzurre al traguardo.

Per Ally Wollaston si tratta dell’ennesima conferma di un inizio di stagione scintillante: dopo le due vittorie di tappa e la classifica a punti al Tour Down Under femminile, arriva anche il successo nella corsa di un giorno più prestigiosa del calendario australiano, per il secondo anno consecutivo.