Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 18 febbraio, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 18 febbraio, prima giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Come era accaduto già la scorsa settimana, il giorno di lavoro per i team sarà suddiviso in due: dalle 08:00 alle 12:00 italiane per la sessione diurna; dalle 13:00 alle 17:00 per la sessione serale, in modo da consentire la pausa pranzo a tutti.

Stando a quanto si è notato nelle prove fin qui andate in scena, il livello espresso dalle varie monoposto è molto diverso e si fa fatica a stabilire i rapporti di forza. Ciò dipende dalla differente introduzione di materiale nuovo sulle monoposto, considerando il cambio importante che c’è stato dal punto di vista tecnico.

In tutto questo, la Ferrari vorrà dare un seguito a quanto di buono si è potuto apprezzare settimana passata, volendo migliorare alcuni aspetti critici della macchina, apparsa in alcune circostanze un po’ sovrasterzante. Tuttavia, si parla più di sensazioni che di prove di fatto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della prima giornaa della seconda finestra di test ufficiali pre-stagionali 2026 della Formula Uno in Bahrain. La tre giorni di collaudi a Sakhir verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

TEST F1 SAKHIR 2026 OGGI

Mercoledì 18 febbraio

8.00-12.00 sessione diurna prima giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1

13.00-17.00 sessione serale prima giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1

PROGRAMMA TEST F1 2026 BAHRAIN: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207)

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.