Nico Rosberg: “La storia di Kimi Antonelli è incredibile, ha già tanti tifosi. E la Ferrari…”

Prosegue il periodo di “break” per i piloti di F1. La cancellazione degli appuntamenti mediorientali per le vicende geopolitiche ha costretto “ai box” i primattori della pista, che stanno cercando a proprio modo di sfruttare questa pausa un po’ per la preparazione al prossimo evento e un po’ anche per dedicarsi agli svaghi. Viene in mente quanto è accaduto nel recente torneo di tennis a Montecarlo, con tanti racing driver tra gli spalti a seguire le partite di Jannik Sinner e non solo.

Un campionato che, con tre week end andati in archivio, vede davanti a tutti in maniera inaspettata Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes è riuscito a sfruttare sapientemente la propria vettura, conquistando i successi in Cina e in Giappone e mandando un chiaro messaggio al suo compagno di squadra, George Russell, e a tutto il resto della griglia.

In un’intervista concessa a Bloomberg, si è espresso l’ex pilota di F1 e della scuderia di Brackley, Nico Rosberg (campione del mondo del 2016): “Che storia incredibile il diciannovenne Kimi Antonelli, l’outsider per eccellenza, è in testa al campionato del mondo dopo tre gare. È meraviglioso. Ha tantissimi fan. Persino alla conferenza stampa qui a San Francisco. Un sacco di tifosi della Mercedes e di Kimi mentre salivo sul palco, quindi è bello vederlo“.

Primi round iridati che hanno vissuto sul dominio della Stella a tre punte e Rosberg si augura che con la ripresa del campionato a Miami (1°-3 maggio) ci sia maggior lotta al vertice: “Speriamo che la Ferrari possa sfruttare questo divario ora per avvicinarsi alla Mercedes. La McLaren era già presente nell’ultima gara. Quindi, se ci sarà una battaglia davvero interessante, penso che a tutti i fan non importerà la tecnologia e ameranno e apprezzeranno le corse e le battaglie“.