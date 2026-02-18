Tabellone Champions League volley 2026: Perugia e Civitanova ai quarti, Trento deve risalire

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2025-2026 di volley maschile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Destino diverso per le quattro formazioni italiane che partecipano alla massima competizione europea.

Perugia e Civitanova si sono qualificate direttamente ai quarti di finale: i Campioni del Mondo attenderanno i vincenti del confronto tra gli spagnoli del Guaguas Las Palmas e i francesi del Montpellier, mentre la Lube sarà chiamata a un impegnativo testa a testa contro i polacchi dello Zawiercie. Trento sarà costretta ad affrontare i polacchi del Projekt Varsavia nei playoff e in caso di vittoria incrocerà i polacchi del Lublino, con possibile derby in semifinale contro Perugia.

Se Civitanova dovesse proseguire il proprio cammino, in semifinale potrebbe incrociare i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara, che hanno dominato il girone davanti a Trento e attendono ai quarti di finale chi riuscirà a spuntarla tra i polacchi del Resovia e i belgi del Roeselare. Di seguito il tabellone della Champions League 2025-2026 di volley maschile.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

PLAYOFF

Projekt Varsavia vs Trento

Guaguas Las Palmas vs Montpellier

Resovia vs Knack Roeselare

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Lublino vs Varsavia/Trento

Quarto di finale 2: Perugia vs Las Palmas/Montpellier

Quarto di finale 3: Ziraat Ankara vs Resovia/Roeselare

Quarto di finale 4: Civitanova vs Zawiercie

SEMIFINALI

Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4