Trento scivola in Champions League, Abdel Aziz one man show da 35 punti. Servono i playoff

Trento ha perso contro lo Ziraat Bankkart Ankara per 3-1 (25-20; 21-25; 25-21; 25-21) nell’ultimo incontro della fase a gironi della Champions League di volley maschile: la formazione turca si è rivelata ancora troppo forte per i Campioni d’Italia, che avevano già ceduto il passo al tie-break nel confronto d’andata disputato nella capitale anatolica e che oggi si sono dovuti inchinare di fronte al proprio pubblico.

I dolomitici hanno avuto un sussulto nel secondo set, ma per il resto sono sempre stati costretti a rincorrere e non sono riusciti concretamente a impensierire un avversario rivelatosi decisamente solido dal punto di vista tecnico e agonistico. La compagine italiana ha chiuso al secondo posto nel gruppo B con quattro vittorie (11 punti) alle spalle dello Ziraat (6 successi, 18 punti) e dunque dovrà passare dai playoff per meritarsi la qualificazione ai quarti di finale.

L’opposto Nimir Abdel Aziz si è scatenato mettendo a segno 35 punti (67% in fase offensiva, 5 ace), prova di carattere anche da parte degli schiacciatori Trevor Clevenot (8 punti) e Tomasz Fornal (15 punti, 3 muri, 3 ace). Tra le fila di Trento i migliori sono stati gli attaccanti Theo Faure (20 punti) e Jordi Ramon (14) e il centrale Florian Bartha (13) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Lo schiacciatore Daniele Lavia ha giocato la sua prima partita da titolare dopo l’infortunio (7), nel quarto set è stato sostituito da Alessandro Bristot (4).