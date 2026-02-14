Casper Ruud ammette: “Sinner e Alcaraz colpiscono la palla più forte dei Big Three”

Il dibattito sul passaggio di consegne nel tennis mondiale è più vivo che mai. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rappresentano la nuova forza dominante del circuito e, secondo Casper Ruud, incarnano perfettamente l’evoluzione di uno sport sempre più veloce, fisico e senza punti deboli evidenti. Il norvegese, che ha incrociato più volte la racchetta con il Big Three e con i due giovani protagonisti, non parla per ipotesi ma per esperienza diretta. La sua analisi non è un verdetto definitivo su chi sia il migliore di sempre, bensì una fotografia fedele di come il tennis sia cambiato negli ultimi anni.

“Il Big Three aveva una presenza quasi intimidatoria grazie alla propria storia. Carlos e Jannik portano qualcosa di diverso: un’intensità incredibile, velocità e coraggio. Il gioco si è evoluto e bisogna essere pronti per uno stile molto fisico e rapido. Si può discutere quanto si vuole delle diverse epoche, ma per me Sinner e Alcaraz colpiscono la palla con più velocità rispetto al Big Three“, ha dichiarato il norvegese.

Pur avendo raccolto poche vittorie contro questi campioni, Ruud considera quelle sconfitte come tappe fondamentali del proprio percorso di crescita, soprattutto nelle grandi finali. “Le differenze a questo livello sono incredibilmente piccole. Ho imparato che servono pazienza, fiducia e accettazione allo stesso tempo. Queste sconfitte in finale fanno male, ma mi hanno anche mostrato che questo è il mio posto ed è importante per la mia fiducia futura“.

Dal punto di vista tecnico, ciò che colpisce maggiormente Ruud è l’assenza di veri punti deboli nei due giovani leader del circuito, soprattutto se messi a confronto con stili più specifici come quello di Nadal. “Rafa spingeva sempre forte con il dritto, ma con il rovescio usava più rotazione, mentre ora abbiamo Carlos e Jannik… nessun lato è una debolezza. Non importa se è dritto o rovescio, spazzano via tutto. Inoltre, dal punto di vista fisico si muovono benissimo. Si muovono in modo straordinario“.

Infine, Ruud individua nel movimento difensivo l’elemento che avvicina maggiormente Sinner e Alcaraz a Djokovic, rendendoli avversari completi e difficilissimi da superare. “Un aspetto che ha portato a un livello superiore è il movimento. Lo si vede scivolare, difendere in ogni zona del campo. Lo stesso vale per Carlos, e credo che difendano allo stesso modo di Novak. Hai la sensazione di averli in difesa e, con un solo colpo, tornano all’attacco. È stato davvero impressionante e, a volte, anche un po’ frustrante vedere quanto siano diventati forti, ma bisogna accettarlo e dobbiamo fare meglio per batterli“.