Svizzera-Svezia oggi, Finale curling femminile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 22 febbraio (ore 11.05) Svizzera e Svezia si affrontano nella finale per l’oro del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026: si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio e chi dovrà accontentarsi della medaglia d’argento? Sarà l’ultimo atto per stone e scope in questa edizione dei Giochi, poi calerà il sipario sulla Perla delle Dolomiti.

Da una parte le elvetiche, reduci da due finali perse ai Mondiali contro il Canada. Dall’altra le arrembanti scandinave, desiderose di confermarsi ai vertici internazionali. La corazzata guidata da Silvana Tirinzoni e Alina Paetz, che ha regolato gli USA in semifinale, se la dovrà vedere con il quartetto di Anna Hasselborg, capace di firmare l’impresa contro le Campionesse del Mondo nella prima sfida da dentro o fuori dopo aver primeggiato nel round robin (sette successi su nove partite disputate).

Terza finale olimpica della storia per la Svizzera, che perse nel 2022 contro la Gran Bretagna e nel 2006 proprio contro la Svezia: riusciranno a meritarsi il trono a cinque cerchi per la prima volta, tra l’altro dopo aver vinto quattro Mondiali consecutivi tra il 2019 e il 2023. Le scandinave, invece, inseguiranno il quarto sigillo dopo quelle di Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018: l’Italia porterà ancora bene al quartetto gialloblù?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Svizzera-Svezia, finale per l’oro del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max in versione integrale; in diretta streaming Eurosport 1 e DAZN dalle ore 13.00; garantita la diretta testuale su OA Sport; previste finestre in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport.

QUANDO LA FINALE DI CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 11.05 Svizzera vs Svezia

PROGRAMMA FINALE CURLING OLIMPIADI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: finestre su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport (l’emittente decide al momento le competizioni da trasmettere)

Diretta streaming: possibili finestre su Rai Play; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 13.00.

Diretta testuale: OA Sport.