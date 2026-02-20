La Svizzera del curling si consola con il bronzo, Schwaller e compagni sul podio alle Olimpiadi

La Svizzera ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026, sconfiggendo la Norvegia con il punteggio di 9-1 nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Gli elvetici avevano dominato il round robin, chiudendo la fase a girone unico da imbattuti con nove vittorie consecutive, ma nel primo match da dentro o fuori avevano perso contro la Gran Bretagna di Bruce Mouat.

I rossocrociati si sono dovuti inchinare al cospetto dei Campioni del Mondo, ma oggi hanno prontamente rialzato la testa contri la rivelazione scandinava e sono così riusciti a meritarsi il gradino più basso del podio in questa rassegna a cinque cerchi, altro risultato di spessore dopo l’argento degli ultimi Mondiali. Domani sera (sabato 21 febbraio, ore 19.05) saranno la Gran Bretagna e il Canada a contendersi il titolo.

Lo skip Yannick Schwaller (che gioca come third), il vice Benoit Schwarz-van Berkel (ultimo a tirare), il secondo Sven Michel e il lead Pablo Lachat-Couchepin hanno indirizzato il confronto fin dalle battute iniziali: martello tenuto con sagacia tattica nel primo end, tre punti marcati nel secondo parziale e mano rubata da un punto nella terza frazione per un pesante 4-0.

Magnus Ramsfjell e compagni hanno provato a riaprire la contesa e il tabellone recitava 4-1 all’intervallo, ma al ritorno sul ghiaccio è stata ancora la Svizzera a fare la voce grossa: due mani nulla di fila, due punti nell’ottavo parziale e poi un hammer rubato da tre punti per concludere una partita dominata in maniera totale.