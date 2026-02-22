Piacenza batte Trento nello scontro diretto, Modena vince e sale al terzo posto in Superlega

Dopo gli anticipi del sabato, quest’oggi si sono disputate le cinque partite conclusive della ventunesima e penultima giornata della Superlega 2025-2026 di volley. Quando manca un solo turno al termine della regular season, comincia a delinearsi in maniera sempre più chiara quello che sarà il tabellone dei playoff scudetto con in palio il titolo nazionale ed i vari pass per le coppe europee.

Il piatto forte della domenica era sicuramente lo scontro diretto tra Piacenza e Trento, che ha visto il successo in rimonta dei padroni di casa per 3-1 (23-25 25-23 25-21 25-22). La squadra piacentina consolida così il quinto posto in classifica e si avvicina a -1 dalla terza piazza, condivisa attualmente da Trento (che vede sfumare le residue chance di sorpasso su Verona per la seconda posizione) e Modena.

Gli emiliani hanno fatto bottino pieno nel match odierno, vincendo per 3-0 a Grottazzolina e restando in corsa per la top3 in vista dell’ultima giornata di regular season (ma in caso di sconfitta contro Verona rischierebbero di scivolare in quinta piazza).

Da segnalare infine le affermazioni di Civitanova (già certa di essere la testa di serie n.6 nei playoff scudetto) al tie-break sul campo di Cisterna e di Padova a Cuneo, oltre alla vittoria per 3-1 di Monza su Milano in un confronto ormai ininfluente tra le compagini che chiuderanno la stagione regolare rispettivamente in ottava e settima piazza.