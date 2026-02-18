Piacenza portentosa in CEV Cup: Jastrzebski Wegiel sconfitto e pass per i quarti

Piacenza ha sconfitto lo Jastrzebski Wegiel con un perentorio 3-1 (25-20; 25-18; 18-25; 25-22) nel ritorno dei playoff della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi sono riusciti a imporsi di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, replicando il risultato del match d’andata contro la quotata compagine polacca e qualificandosi così ai quarti di finale, dove se la dovranno vedere contro una delle terze classificate dai gironi di Champions League, che retrocederà al piano inferiore.

I padroni di casa hanno dominato i primi due set in lungo e in largo, conquistando così il passaggio del turno. A quel punto si è giocato soltanto per le statistiche, coach Dante Boninfante ha sostituito l’intero sestetto e si è andati al quarto parziale, dove i biancorossi sono riusciti a spuntarla senza particolari problematiche.

Hanno giocato da titolari il centrale Daniel Iyegbekedo (11 punti), l’opposto Alessandro Bovolenta (10), il martello Ramazan Mandiraci (6), lo schiacciatore José Gutierrez (6), il centrale Francesco Comparoni (6) e il palleggiatore Paolo Porro. A risultato acquisito sono subentrati Henri Leon (14 punti), Robbert Andringa (4), Lukas Bergmann (5), Luca Fraleone e il libero Domenico Pace al posto di Luca Loreti. Tra le fila degli ospiti il migliore è stato Adam Lorenc (14).