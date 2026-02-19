Superbike, Nicolò Bulega punto di riferimento verso il primo round della stagione a Phillip Island

Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio si terrà a Phillip Island l’appuntamento inaugurale del Mondiale Superbike 2026, che propone un calendario composto da dodici round. Il Gran Premio d’Australia aprirà ufficialmente la nuova stagione e ci consentirà di capire meglio quali potranno essere effettivamente i valori in campo, anche se il tracciato oceanico è atipico e per certi versi poco indicativo.

Nicolò Bulega è il grande favorito della vigilia per la conquista del titolo iridato, avendo cominciato il suo percorso nella categoria con due secondi posti consecutivi dietro a Toprak Razgatlioglu, il quale è finalmente sbarcato in MotoGP dopo aver vinto tre Mondiali in Superbike con due case diverse (2021 sulla Yamaha, 2024-2025 sulla BMW).

In assenza del turco, Bulega diventa inevitabilmente il punto di riferimento della griglia avendo terminato il campionato 2025 con quasi 300 punti di vantaggio sul terzo classificato. L’emiliano del team factory Ducati si presenta a Phillip Island come l’uomo da battere, mentre c’è tanta incertezza per quanto riguarda gli altri top rider della categoria.

Grande curiosità per vedere in azione la nuova coppia BMW composta da Danilo Petrucci ed il portoghese Miguel Oliveira (reduce da sette anni in MotoGP), ma hanno ambizioni importanti anche Jake Dixon e Somkiat Chantra in Honda, Garrett Gerloff in Kawasaki, il quartetto di Yamaha formato da Andrea Locatelli, Xavi Vierge, Remy Gardner ed il rookie Stefano Manzi (campione uscente della Supersport) oltre agli altri ducatisti Iker Lecuona (nuovo compagno di Bulega in Aruba), Sam Lowes e Alvaro Bautista (adesso nel team Barni).