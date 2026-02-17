Superbike, Mondiale 2026: tutti i piloti italiani. Bulega guida la nutrita pattuglia azzurra

Saranno nove i piloti italiani che parteciperanno alla prossima edizione del Mondiale Superbike, in programma a partire da questo fine settimana con il tradizionale opening round australiano di Phillip Island.

Nicolò Bulega, in lotta lo scorso anno per la conquista del titolo, torna all’attacco con la Ducati ufficiale n. 11 accanto all’iberico Iker Lecuona, il 26enne non sarà però l’unico azzurro presente nello schieramento.

Torna infatti all’attacco anche Danilo Petrucci, atteso ad una nuova avventura in casa BMW. L’ex protagonista del Motomondiale cambia casacca dopo tre anni con Ducati ed un totale di tre affermazioni (tutte ottenute a Cremona nel 2024).

Come noto non avremo Andrea Iannone che ha lasciato la sella della Ducati targata GoEleven a Lorenzo Baldassarri. Il 29enne non è nuovo nel paddock della Superbike, corse infatti nel 2023 con GMT94 ed una Yamaha.

Meritata promozione in Superbike per il campione in carica della classe Supersport Stefano Manzi. Il 26enne nativo di Rimini guiderà per GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team accanto all’australiano Remy Gardner.

Yari Montella sarà in pista per il secondo anno consecutivo con la Ducati n. 5 del Barni Spark Racing Team. L’italiano condividerà il box con l’ex titolare della casa di Borgo Panigale Alvaro Bautista, terzo classificato durante l’ultimo campionato.

Non poteva mancare il lombardo Andrea Locatelli. Quarto posto finale in campionato per il n. 55 di Yamaha, in azione dal 2021 con il marchio giapponese e meritatamente confermato per un nuovo Mondiale.

Situazione simile per Axel Bassani, atteso accanto a Alex Lowes. Il nativo di Feltre si appresta per il sesto anno a tempo pieno nella serie, il secondo consecutivo con ‘ Bimota by Kawasaki Racing Team’.

Infine segnaliamo due debutti: Alberto Surra e Mattia Rato. Il primo, proveniente dalla Moto2, prende il posto di Ryan Vickers con Motocorsa Racing Ducati, mentre il secondo rimpiazza Michael Ruben Rinaldi con Yamaha Motoxracing WorldSBK Team dopo aver militato nel Campionato Italiano Velocità 2025.

ITALIANI SUPERBIKE 2026

Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati

Yari Montella – Barni Spark Racing Team Ducati

Axel Bassani – Bimota by Kawasaki Racing Team

Danilo Petrucci – ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Alberto Surra – Motocorsa Racing Ducati

Lorenzo Baldassarri – Team PATA GoEleven Ducati

Stefano Manzi – GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Mattia Rato – Yamaha Motoxracing WorldSBK Team

Andrea Locarelli – GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team