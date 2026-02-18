Superbike, la grande occasione di Nicolò Bulega nel Mondiale 2026: i principali avversari per il titolo

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sul Mondiale di superbike 2026, ovvero la trentanovesima edizione del campionato riservato alle moto derivate di serie. Si inizierà nel corso di questo fine settimana con il Gran Premio d’Australia sul tracciato di Phillip Island, mentre la conclusione avverrà il 18 ottobre con il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera.

Dopo i due trionfi di Toprak Razgatlioglu, con il pilota turco che è approdato in MotoGP, chi si aggiudicherà il titolo? La sensazione nettissima è che ci sia un nome sopra tutti gli altri in questa edizione 2026 della superbike. Stiamo parlando, ovviamente, di Nicolò Bulega che, con la Panigale V4R del team Aruba andrà a caccia di quel successo che proprio Razgatlioglu gli ha negato nelle due ultime annate.

Il pilota emiliano è il primo a sapere di essere il grande favorito di questo Mondiale, sia per la moto che ha a disposizione, sia per le sue doti di guida e, non ultimo, anche per un pacchetto di avversari che non presenta nomi eclatanti. Dopo l’addio del tre-volte campione del mondo abbiamo sommato anche quello di Jonathan Rea, che di titoli ne aveva vinti sei, e di fila, per cui di piloti già vincitori non rimane che Alvaro Bautista che, tuttavia, è sceso nel team Barni e, a quasi 42 anni, non potrà oggettivamente fare miracoli.

Nicolò Bulega questo lo sa e dovrà approfittarne. Chi potrebbe frapporsi tra il classe 1999 e il titolo? C’è grande curiosità sul team BMW che vedrà al via Miguel Oliveira e Danilo Petrucci, quindi in Ducati vedremo Iker Lecuona (compagno di team proprio di Bulega), il sopra citato Alvaro Bautista e Sam Lowes. Honda, Kawasaki, Yamaha, bimota, tante realtà ma senza grosse speranze di puntare davvero al titolo. Come si può vedere la strada per Nicolò Bulega sembra tracciata, in un campionato che parte in tono abbastanza dimesso. Sarà in grado di non farsi distrarre e vincere il suo primo titolo?