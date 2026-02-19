Superbike, GP Australia 2026: orari prove libere, tv, streaming

Scatta ufficialmente il Mondiale di superbike 2026. Si apre, infatti, il weekend del Gran Premio d’Australia che, come tradizione, si disputerà sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island, consueto primo appuntamento del campionato riservato alle moto derivate di serie.

Quale sarà il programma della giornata? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario. Nella giornata di venerdì 20 febbraio vedremo le prime due sessioni di prove libere: FP1 alle ore 01.20-02.05, FP2 dalle ore 06.00 alle ore 06.45. ì

Cosa dovremo aspettarci da questo esordio? La sensazione è che Nicolò Bulega, orfano di Toprak Razgatlioglu, potrebbe davvero dominare la scena per mettere le mani sulla tappa australiana e indirizzare subito la corsa al titolo. I suoi rivali? Da Danilo Petrucci e Miguel Oliveira per il team BMW, passando per Iker Lecuona, Andrea Locatelli, Remy Gardner e Alvaro Bautista.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio d’Australia, round d’esordio del Mondiale superbike 2026, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA SUPERBIKE 2026 (orari italiani)

Venerdì 20 febbraio

Ore 01.20-02.05 Prima sessione prove libere – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 06.00-06.45 Seconda sessione prove libere – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP AUSTRALIA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: NOW e SkyGO