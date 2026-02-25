Steve Johnson punge Jannik Sinner: “Se non vince a Indian Wells e a Miami, dovremo porci delle domande”

Jannik Sinner si prepara alla trasferta americana con sensazioni diverse da quelle che avrebbe voluto. L’inizio di stagione, infatti, è stato meno brillante rispetto alle aspettative. Dopo la semifinale persa agli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, la sconfitta nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik ha alimentato qualche interrogativo sul rendimento del numero 2 del mondo, lontano dagli standard a cui aveva abituato.

Su alcune testate è comparsa persino la parola “crisi”: il tennis di Sinner è apparso meno esplosivo e più vulnerabile alle iniziative degli avversari. Una percezione amplificata dal momento straordinario vissuto dal suo principale rivale, Carlos Alcaraz, che continua a vincere con apparente facilità e sembra giocare su un’altra dimensione.

In questo quadro si inseriscono le considerazioni dell’ex tennista statunitense Steve Johnson. Secondo Johnson, il rendimento nel cosiddetto Sunshine Double sarà determinante per comprendere la reale portata della situazione: “Non c’è motivo di farsi prendere dal panico, ma se non vince a Indian Wells o a Miami Open, allora dovremo iniziare a farci delle domande. Semplicemente perché è così bravo. Se lo è guadagnato“, ha dichiarato a We Love Tennis.

L’ex giocatore degli States ha poi aggiunto: “Credo che non abbia perso contro nessuno, a parte Alcaraz, da quasi due anni. Se dovesse iniziare a perdere più spesso contro giocatori diversi da Carlos, sarebbe piuttosto sconcertante. Ma è stato lui stesso a fissare quell’asticella: può solo confrontarsi con il livello che ha imposto alle proprie prestazioni negli ultimi tre anni“.

Un Sinner, dunque, atteso al varco. La tournée negli Stati Uniti dirà se sia davvero il caso di far scattare l’allarme o se le recenti battute d’arresto resteranno episodi isolati in una stagione ancora tutta da scrivere.