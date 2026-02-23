Paolo Bertolucci smorza i toni: “La sconfitta di Jannik Sinner non è una tragedia ma…”

Jannik Sinner è finito al centro dell’attenzione della critica dopo la sconfitta inattesa nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik. Un risultato negativo, posteriore all’eliminazione nelle semifinali degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, che sta alimentando dubbi e perplessità sul rendimento dell’altoatesino.

I media spagnoli hanno definito l’azzurro “in crisi” e in Italia ci si interroga sul periodo vissuto dal n.2 del mondo, dovendo fare i conti con un Carlos Alcaraz lanciatissimo, tenuto conto dei trionfi a Melbourne e nella capitale del Qatar. Paolo Bertolucci, ex tennista di gran livello e stimato commentatore tecnico su Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa all’ANSA.

“Nella sconfitta di Jannik credo che non ci sia solo un singolo e semplice motivo, sono diverse le concause. Sicuramente non è spavaldo com’era lo scorso anno. Ha sicuramente momenti dove è meno lucido. Se vediamo il quinto set perso in Australia con Novak Djokovic e il terzo contro il ceco, é mancato un po’ di ardore“, ha spiegato, mettendo in evidenza una perdita di brillantezza nei momenti decisivi, già emersa anche contro Nole.

L’ex capitano di Coppa Davis ha poi allargato l’analisi agli aspetti tecnici e fisici, sottolineando come il lavoro in corso possa temporaneamente frenare la resa in campo: “Probabilmente sta immettendo nuove soluzioni nel suo gioco ed evidentemente non le ha ancora assimilate, così com’è probabile che abbia caricato molto la preparazione e sia un pochino imballato“.

C’è l’invito, quindi, a non drammatizzare, con una sottolineatura: “Non è una tragedia. In una carriera di momenti così ce ne sono tanti e anche in una singola stagione. L’importante è che ora sappia cosa fare e dalle sue parole direi che lo sa“. Infine, l’attenzione va anche all’avversario che ha inflitto lo stop a Sinner: “Teniamo infine conto dell’avversario perché la gente si chiede chi sia Mensik, ma è un signor giocatore che ha vinto già un ‘mille’ e che quando è bello centrato fa paura“.