Ranking ATP (23 febbraio 2026): Alcaraz allunga su Sinner, Musetti si conferma in top five

Al termine dei 500 di Doha e Rio de Janeiro e del 250 di Delray Beach è stato aggiornato il ranking ATP: lo spagnolo Carlos Alcaraz allunga al numero 1, guadagnando altri 300 punti netti su Jannik Sinner, che ora si trova a -3150 dall’iberico, mentre si conferma in quinta posizione, nonostante lo stop per infortunio, Lorenzo Musetti.

In top ten l’unica variazione riguarda lo statunitense Taylor Fritz, che diventa settimo andando a scavalcare il canadese Felix Auger-Aliassime. Si conferma in top 20 Flavio Cobolli, che incrementa il proprio margine di 75 punti nei confronti di Luciano Darderi, 21°.

Matteo Berrettini rimane stabile e si conferma 57°, mentre Lorenzo Sonego guadagna una posizione e diventa 64°, infine completa il novero dei sette italiani nei 100 Matteo Arnaldi, che scivola indietro di tre posizioni ed è 88°.

Esce fuori dall’elenco dei tennisti italiani tra i primi 100, invece, Luca Nardi, che perde 15 piazze ed è ora 109°. Si confermano quindici, nel complesso, gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di altri otto italiani tra il 109° ed il 167° posto.

RANKING ATP

Lunedì 23 febbraio 2026

1 Carlos Alcaraz 13550

2 Jannik Sinner 10400

3 Novak Djokovic 5280

4 Alexander Zverev 4555

5 Lorenzo Musetti 4405

6 Alex de Minaur 4235

7 Taylor Fritz 4220

8 Felix Auger-Aliassime 4080

9 Ben Shelton 4050

10 Alexander Bublik 3405

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 23 febbraio 2026

2 Jannik Sinner 10400

5 Lorenzo Musetti 4405

20 Flavio Cobolli 2030

21 Luciano Darderi 1904

57 Matteo Berrettini 910

64 Lorenzo Sonego 850

88 Matteo Arnaldi 665

109 Luca Nardi 554

110 Mattia Bellucci 553

111 Francesco Maestrelli 553

137 Andrea Pellegrino 447

144 Francesco Passaro 431

153 Giulio Zeppieri 397

163 Stefano Travaglia 370

167 Matteo Gigante 367

