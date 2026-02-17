A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: team-sprint tl, programma, streaming

È il momento di premere il piede sull’acceleratore per provare a rimpinguare il bottino di medaglie dopo lo splendido bronzo conquistato dalla squadra maschile nella staffetta 4×7,5 chilometri di domenica. Lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina torna protagonista con le prove del Team Sprint maschile e femminile a tecnica libera. Le gare si svolgeranno a Tesero, in Val di Fiemme, con orario di inizio previsto alle 09:45 per le qualifiche e alle 11:45 per le fasi finali.

Nell’edizione di Pechino 2022 la Norvegia ha vinto la gara maschile davanti alla Finlandia e al Comitato Olimpico Russo, mentre l’Italia, con il tandem formato da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani aveva chiuso al sesto posto. In campo femminile ad imporsi era stata la Germania davanti alla Svezia e al Comitato Olimpico Russo. La formazione azzurra aveva mancato l’approdo alla finale.

In una gara nella quale la Norvegia parte come grande favorita per il titolo l’Italia, con il tandem Pellegrino-Barp, può puntare ad inserirsi nella lotta per l’argento con Stati Uniti e Francia. Nella stagione di Coppa del Mondo il duo tricolore ha conquistato la seconda posizione sia a Davos che a Goms. In campo femminile le speranze azzurre di ben figurare saranno affidate a Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter.

RaiSport HD trasmetterà in diretta le fasi di qualificazione delle due gare dalle 09:45, mentre Rai 2 proporrà le fasi finali in diretta dalle 12:00. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Eurosport 1 ( per le fasi finali) e Eurosport 2 (per le qualificazioni), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 09:45 Qualificazioni maschili e femminili Team Sprint tecnica libera – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv RaiSport HD

Ore 11:45 Quarti, semifinali e finali maschili e femminili Team Sprint tecnica libera – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv Rai 2

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 12:00) e RaiSport HD (dalle 09:45)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport