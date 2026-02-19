BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Startlist mass start maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara
Venerdì 20 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.15 si terrà la 15 km mass start maschile, con l’Italia che sarà protagonista con almeno tre azzurri al via (un quarto è tra le riserve).
Saranno della partita, infatti, Tommaso Giacomel, che partirà col pettorale numero 8, Lukas Hofer, che scatterà col 13, e Nicola Romanin, che prenderà il via col 28, mentre Patrick Braunhofer è la seconda riserva e dovrà sperare in due rinunce, da parte di atleti non norvegesi, per prendere parte alla gara.
La diretta tv della 15 km mass start maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI
Venerdì 20 febbraio
Ore 14.15: 15 km mass start maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA MASS START MASCHILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
Qualificati come medagliati olimpici
1 BOTN Johan-Olav NOR IN 4 158
2 FILLON MAILLET Quentin FRA SP 5 168
3 PONSILUOMA Martin SWE PU 7 165
4 PERROT Eric FRA IN 1 164
5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR SP 9 125
6 LAEGREID Sturla Holm NOR PU IN SP 11 205
7 JACQUELIN Emilien FRA PU 8 120
Qualificati per la classifica di Coppa del Mondo
8 GIACOMEL Tommaso ITA 2 98
9 SAMUELSSON Sebastian SWE 3 120
10 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 6 121
11 WRIGHT Campbell USA 10 80
12 NAWRATH Philipp GER 12 81
*** ULDAL Martin NOR 13 28
13 HOFER Lukas ITA 14 81
*** FREY Isak Leknes NOR
Qualificati con i punti conquistati alle Olimpiadi
14 HIIDENSALO Olli FIN 109
15 HARJULA Tuomas FIN 66
16 HORN Philipp GER 62
17 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 58
18 HORNIG Vitezslav CZE 58
19 FAK Jakov SLO 55
20 MANDZYN Vitalii UKR 55
21 INVENIUS Otto FIN 50
22 SEPPALA Tero FIN 49
23 ZOBEL David GER 49
24 STALDER Sebastian SUI 41
25 CLAUDE Fabien FRA 41
26 BURKHALTER Joscha SUI 40
27 KRCMAR Michal CZE 39
28 ROMANIN Nicola ITA 38
29 HARTWEG Niklas SUI 38
30 NELIN Jesper SWE 29
Riserve per i punti conquistati alle Olimpiadi
STRELOW Justus GER 29
BRAUNHOFER Patrick ITA 27
DOVZAN Miha SLO 26
STROLIA Vytautas LTU 24