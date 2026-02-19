Startlist mass start maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara

Venerdì 20 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.15 si terrà la 15 km mass start maschile, con l’Italia che sarà protagonista con almeno tre azzurri al via (un quarto è tra le riserve).

Saranno della partita, infatti, Tommaso Giacomel, che partirà col pettorale numero 8, Lukas Hofer, che scatterà col 13, e Nicola Romanin, che prenderà il via col 28, mentre Patrick Braunhofer è la seconda riserva e dovrà sperare in due rinunce, da parte di atleti non norvegesi, per prendere parte alla gara.

La diretta tv della 15 km mass start maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

Ore 14.15: 15 km mass start maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

PETTORALI DI PARTENZA MASS START MASCHILE BIATHLON OLIMPIADI 2026

Qualificati come medagliati olimpici

1 BOTN Johan-Olav NOR IN 4 158

2 FILLON MAILLET Quentin FRA SP 5 168

3 PONSILUOMA Martin SWE PU 7 165

4 PERROT Eric FRA IN 1 164

5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR SP 9 125

6 LAEGREID Sturla Holm NOR PU IN SP 11 205

7 JACQUELIN Emilien FRA PU 8 120

Qualificati per la classifica di Coppa del Mondo

8 GIACOMEL Tommaso ITA 2 98

9 SAMUELSSON Sebastian SWE 3 120

10 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 6 121

11 WRIGHT Campbell USA 10 80

12 NAWRATH Philipp GER 12 81

*** ULDAL Martin NOR 13 28

13 HOFER Lukas ITA 14 81

*** FREY Isak Leknes NOR

Qualificati con i punti conquistati alle Olimpiadi

14 HIIDENSALO Olli FIN 109

15 HARJULA Tuomas FIN 66

16 HORN Philipp GER 62

17 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 58

18 HORNIG Vitezslav CZE 58

19 FAK Jakov SLO 55

20 MANDZYN Vitalii UKR 55

21 INVENIUS Otto FIN 50

22 SEPPALA Tero FIN 49

23 ZOBEL David GER 49

24 STALDER Sebastian SUI 41

25 CLAUDE Fabien FRA 41

26 BURKHALTER Joscha SUI 40

27 KRCMAR Michal CZE 39

28 ROMANIN Nicola ITA 38

29 HARTWEG Niklas SUI 38

30 NELIN Jesper SWE 29

Riserve per i punti conquistati alle Olimpiadi

STRELOW Justus GER 29

BRAUNHOFER Patrick ITA 27

DOVZAN Miha SLO 26

STROLIA Vytautas LTU 24