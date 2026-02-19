Biathlon, i 5 italiani che parteciperanno alle mass start delle Olimpiadi

L’Italia ha qualificato cinque atleti per le mass start del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma c’è anche la possibilità che diventino sei: grazie alla classifica di Coppa del Mondo, già prima dell’inizio dei Giochi erano certi del pass Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer.

Per regolamento, infatti, i primi 15 della classifica di Coppa del Mondo prendono parte di diritto alla mass start delle Olimpiadi. A questi si aggiungono tutti i medagliati delle tre prove individuali (sprint, pursuit ed individuale), poi si va a riempimento fino ad arrivare a trenta con la graduatoria stilata con i punti conquistati nelle già citate tre gare delle Olimpiadi.

Proprio grazie ai punti racimolati tra sprint e pursuit rientra tra i 30 qualificati alla mass start Nicola Romanin, che, al netto di rinunce, partirà con il pettorale numero 28, mentre Tommaso Giacomel avrà il numero 8 e Lukas Hofer il numero 13.

Proprio in delle rinunce, invece, dovrà sperare Patrick Braunhofer, il quale è la seconda riserva grazie al piazzamento ottenuto nell’individuale: per rientrare tra i primi 30, infatti, l’azzurro dovrà sperare che due atleti qualificati, non di nazionalità norvegese, non prendano parte alla gara, liberando due posti.

Nel settore femminile, invece, Lisa Vittozzi grazie alla medaglia d’oro nella pursuit, avrà l’onore di partire in prima fila assieme alle campionesse olimpiche di individuale e sprint, indossando il pettorale numero 3, mentre Dorothea Wierer, che sabato 21 febbraio sarà all’ultima gara in carriera, avrà in dote il numero 12.