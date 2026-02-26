Startlist discesa Soldeu 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Venerdì 27 febbraio andrà in scena sulle nevi di Andorra il primo appuntamento del week end dedicato alla velocità della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulla pista Aliga di Soldeu, le atlete si confronteranno in discesa, dopo aver raccolto tante informazioni nel corso delle due prove cronometrate a precedere l’impegno ufficiale del massimo circuito internazionale.

Con l’infortunio di Lindsey Vonn, si riaprono i giochi nelle due classifiche di specialità quando mancano quattro gare per disciplina alla conclusione. In discesa l’americana conduce con 400 punti davanti a Emma Aicher con 256 e Kira Weidel-Winkelmann con 232, mentre Laura Pirovano è quarta con 207, Nicol Delago e Sofia Goggia quinte con 180.

La bergamasca vorrebbe lasciare il segno per chiudere a dovere l’annata, ricordando anche il suo pettorale rosso in superG, dando seguito al suo status di grande interprete di queste particolari specialità. Da osservare con attenzione anche le citate Laura Pirovano e Nicol Delago, apparse in buona forma. Non ci sarà Federica Brignone.

La donna delle Olimpiadi Invernali a Milano Cortina, coi due ori in gigante e supergigante, si era presentata a questa tappa con tanti dubbi legati alla condizione fisica. La gamba sinistra ha dato tanti problemi al termine dei Giochi e per questo, anche visto quanto accaduto nel corso e durante il training numero uno, ha deciso di non gareggiare. Pertanto, al cancelletto di partenza ci saranno anche Elena Curtoni, Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Sara Allemand e Asja Zenere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della discesa femminile di Soldeu, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA SOLDEU 2026

Venerdì 27 febbraio

Ore 11.oo Discesa femminile a Soldeu – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA SOLDEU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA SOLDEU

1 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

2 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

3 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

5 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

13 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

16 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

17 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

18 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

19 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

21 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

23 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

24 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

25 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

26 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

28 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

29 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

30 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

33 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

34 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

35 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

36 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

40 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

43 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

45 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic

46 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

48 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

49 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

50 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

51 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol