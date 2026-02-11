A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: 10 km tl femminile, programma, streaming

Lo sci di fondo, dopo lo spettacolo offerto dalle due gare sprint a tecnica classica, torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina con il settore femminile. Le sciatrici sono pronte a sfidarsi in quel di Tesero, in Val di Fiemme, per la dieci chilometri a tecnica libera, gara che inizierà domani alle 13:00.

Le atlete si cimentano in una sfida sempre molto intensa per decidere il nome di colei che succederà nell’albo d’oro alla norvegese Therese Johaug. La scandinava aveva però trionfato a Pechino in una gara corsa a tecnica classica davanti alle finlandesi Kerttu Niskanen e Krista Parmakoski .

Le due gare disputate in stagione hanno registrato il successo, in entrambe le circostanze, della svedese Ebba Andersson che rientra di diritto nel novero delle favorite alla vittoria finale. Altre autorevoli candidate alla conquista del titolo olimpico sono l’altra svedese Moa Ilar, l’americana Jessie Diggins e la veterana norvegese Astrid Øyre Slind. Il miglior risultato in stagione di un’azzurra è il sesto posto ottenuto da Maria Gismondi nella gara disputata a Trondheim lo scorso 7 dicembre.

La dieci chilometri femminile a tecnica libera si disputerà domani a partire dalle ore 13:00. Rai 2 trasmetterà la gara in diretta a partire dalle 13:30. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

Ore 13:00 10 km tecnica libera femminile – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv Rai 2 (dalle 13:30)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 13:30)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport