Sofia Goggia sempre sul podio! Terza a Soldeu, si riapre la corsa alla Coppa del Mondo di discesa

Quattro anni dopo l’ultima volta, Corinne Suter torna a vincere in discesa in Coppa del Mondo. La svizzera, infatti, non trionfava in questa specialità addirittura dal gennaio 2022 a Garmisch ed oggi risale nuovamente sul gradino più alto del podio a Soldeu. Fin dalle prove cronometrate si era capito che l’elvetica fosse tornata competitiva dopo il lungo infortunio e il tracciato era perfetto per le sue caratteristiche, soprattutto la parte in alto di grande scorrimento e dove l’unico obiettivo era fare velocità.

Seconda posizione a 11 centesimi per l’austriaca Nina Ortlieb, anche lei tra le migliori nelle prove cronometrate e che ritrova anche lei il podio in discesa dopo tantissimo tempo (dicembre 2022 a Lake Louise). Una giornata positiva anche per i colori azzurri, visto che Sofia Goggia ha concluso in terza posizione e si è data una possibilità nella corsa alla coppa di discesa, considerando che Lindsey Vonn non correrà più dopo la terribile caduta di Cortina.

Goggia ha perso molto come prevedibile nella parte alta, ma ha poi recuperato quasi quattro decimi nelle uniche curve tecniche prima del tratto finale, arrivando comunque a 24 centesimi dalla vetta. Alle spalle della bergamasca ha concluso la tedesca Emma Aicher (+0.53), che a differenza di tante non è riuscita a recuperare nel tratto tecnico su Suter e giocandosi così probabilmente la possibilità di salire sul podio.

Quinta posizione per l’americana Breezy Johnson (+0.61), che ha preceduto l’austriaca Cornelia Huetter (+0.62) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.83). Ottava l’americana Jacqueline Wiles (+1.03) davanti a Laura Pirovano (+1.23), la cui sciata poco si adatta ad un pendio davvero molto semplice e senza parti tecniche. Completa la Top-10 la ceca Ester Ledecka (+1.27).

Sottotono la prestazione di Nicol Delago (+1.94), che termina sedicesima dopo aver sbagliato proprio nel tratto iniziale quello che doveva esaltare maggiormente le sue caratteristiche. Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (18ma, +2.02), Nadia Delago (23ma, +2.29), Sara Thaler (33ma, +3.53), Asja Zenere (37ma, +3.67), Sara Allemand (40ma, +4.06). Uscita Roberta Melesi.

La corsa alla coppa di discesa come detto si riapre e saranno decisive le prossime tre discese (due in Val di Fassa e una alle finali a Lillehammer). In testa c’è ovviamente Lindsey Vonn, ma si riduce il vantaggio sulle inseguitrici. L’americana comanda con 400 punti e non si migliorerà, mentre al secondo posto c’è la tedesca Emma Aicher (306) davanti alla sua connazionale Kira Weidle-Winkelmann (256) e alle azzurre Sofia Goggia (240) e Laura Pirovano (236).