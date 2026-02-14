A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming

Si assegneranno ancora medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: domani, domenica 15 febbraio, sarà messo in palio il titolo dei 500 metri femminili, inoltre si disputerà il primo turno del team pursuit maschile.

L’Italia schiererà dapprima il terzetto maschile composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che disputeranno i quarti di finale del team pursuit maschile, e poi Serena Pergher, che sarà impegnata nei 500 metri femminili.

Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 16.00 Quarti di finale team pursuit maschile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

Ore 17.03 500 metri femminili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Team pursuit maschile: Italia (Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini)

500 metri femminili: Serena Pergher