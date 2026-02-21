Speed skating, Francesca Lollobrigida convince e va in finale nella mass start alle Olimpiadi. Groenewoud favorita

Verrebbe da dire: come da copione. Nessuna sorpresa nelle due semifinali della mass start femminile di speed skating, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating Stadium, casa del pattinaggio di velocità su pista lunga, Francesca Lollobrigida ha conquistato con autorevolezza l’accesso alla finale a Cinque Cerchi.

L’atto conclusivo, al via alle 17:15, vedrà l’azzurra andare a caccia della sua terza medaglia olimpica in questi Giochi, dopo gli straordinari ori conquistati nei 3000 e nei 5000 metri. Replicare la vittoria del metallo più pregiato, però, si annuncia decisamente arduo.

L’olandese Marijke Groenewoud, campionessa del mondo in carica, ha messo in mostra una condizione eccellente, imponendosi nella seconda semifinale davanti a Lollobrigida e alla coreana Ji-Woo Park. Una dimostrazione di forza significativa in vista della finale. Tuttavia, la pattinatrice romana è pronta a esserci e a lottare fino in fondo.

Da tenere in considerazione anche la canadese Ivanie Blondin, argento olimpico a Pechino 2022, l’americana Mia Manganello, leader della classifica di Coppa del Mondo di specialità, e l’altra olandese Bente Kerkhoff, possibile pedina tattica a supporto di Groenewoud.

Lollobrigida, dal canto suo, vanta una grande esperienza in questo format di gara: basti pensare al bronzo olimpico conquistato in Cina quattro anni fa e al terzo posto mondiale del 2025 a Hamar, in Norvegia. Non resta che godersi lo spettacolo.