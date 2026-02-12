Snowboard, Gaon Choi stupisce a Livigno e vince l’oro nell’halfpipe a 17 anni. Battuta la favorita Chloe Kim

È successo l’imprevedibile nella finale dell’halfpipe femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine di tre manche molto tese ed equilibrate, la medaglia d’oro è stata conquistata da una sorprendente Gaon Choi. La sud-coreana, alla sua prima esperienza nella rassegna a cinque cerchi, è riuscita ad anticipare tutte le avversarie più quotate, inaugurando la sua giovane carriera con un incredibile titolo olimpico.

La 17enne asiatica, dopo un errore nella prima run (solo 10.00 punti ottenuti), non è riuscita a concludere la seconda discesa, rimanendo molto attardata alla fine delle due manche. La terza prestazione è stata però sublime e Choi ha fatto registrare il punteggio di 90.25, il più alto della serata che vale il metallo più prezioso. Battuta incredibilmente l’americana Chloe Kim, che abdica dopo i titoli di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022.

Per la statunitense punteggio finale di 88.00, ottenuti grazie alla prima manche. Kim poi, non è riuscita a concludere le altre due run, conquistando un argento comunque prezioso. Sale sul gradino più basso del podio la giapponese Mitsuki Ono, con 85.00 punti (prima run), già bronzo ai Mondiali ad Engladina nel 2025.