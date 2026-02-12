Snowboardcross: doppietta olimpica per Alessandro Haemmerle, ottavo Sommariva

È lo sport delle doppiette olimpiche. Sei edizioni, tre vincitori diversi. Dopo lo statunitense Seth Wescott (Torino e Vancouver), il francese Pierre Vaultier (Sochi e PyeongChang) è la volta dell’austriaco Alessandro Haemmerle: dopo il successo di Pechino 2022 l’austriaco trova il bis anche a Milano Cortina 2026 nello snowboardcross al maschile.

Non era il favorito oggi, ma ha dimostrato di avere una classe incredibile: nella Big Final si è disimpegnato al meglio e sul finale è riuscito a sopravanzare colui che sì, era l’uomo più atteso, il canadese Eliot Grondin, che si è dovuto arrendere sul colpo di reni.

Terza posizione che è andata all’altro austriaco Jakob Dusek, con la Francia, squadra più attrezzata in questa gara, che rimane addirittura senza medaglie, piazzando dal quarto al sesto posto Aidan Chollet, Loan Bozzolo e Jonas Chollet.

In casa Italia si arrende in semifinale Lorenzo Sommariva che poi chiude la gara all’ottavo posto. Ottavi di finale invece fatali per Omar Visintin e Filippo Ferrari.