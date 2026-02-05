Milano Cortina 2026OlimpiadiSlitteSlittinoSport Invernali
Slittino: Sandra Robatscher stupisce tutti nella prima prova olimpica, l’azzurra è al comando a Cortina
Il nome che non ti aspetti. Stiamo parlando solamente di prove, ma vedere un’italiana al comando nello slittino singolo femminile fa davvero sognare. Primo test sul budello a Cinque Cerchi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e brilla anche qui il Tricolore, dopo gli uomini.
C’è Sandra Robatscher in prima posizione nella manche inaugurale, con il crono di 53.553. Tutti si aspettavano Verena Hofer (è settima) e invece c’è l’altra azzurra davanti a tutte.
Occhio alla Germania che fa sul serio (ce l’aspettiamo anche tra gli uomini): seconda Anna Berreiter a 63 millesimi, terza Merle Fräbel, staccata di 83 millesimi. Poi le austriache con Hannah Prock quarta e Lisa Schulte sesta, nel mezzo la lettone Elina Bota. Non bene le statunitensi, male anche Julia Taubitz, ma è solo il primo test, a breve la seconda prova cronometrata.