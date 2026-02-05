Milano Cortina 2026OlimpiadiSlittinoSport Invernali
Dominik Fischnaller si conferma il più veloce nella terza prova del singolo di slittino
Arrivano conferme importanti anche dalla terza prova del singolo maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, infatti, Dominik Fischnaller ha ribadito quanto di buono fatto vedere ieri chiudendo in prima posizione con il tempo di 53.923, comunque più lento del 53.491 messo a segno nel secondo test.
Alle sue spalle l’austriaco Jonas Mueller in 53.940 a soli 17 millesimi, quindi in terza posizione il suo connazionale Wolfgang Kindl in 53.972 a 49 millesimi. Quarta posizione per il tedesco Felix Loch in 54.092 a 169 millesimi, quinta per il lettone Kristers Aparjods in 54.183 a 260 millesimi, sesta per il nostro Leon Felderer in 54.243 a 320, confermandosi ai piani alti della classifica, mentre è settimo il lettone Gints Berzins in 54.258 a 335.
Ottava posizione per l’austriaco Nico Gleirscher in 54.259 a 336, nona per il tedesco Timon Grancagnolo in 54.457 a 534 millesimi dalla vetta, quindi decima per il nostro Alex Gufler in 54.570 a 647, mentre non va oltre l’undicesima il tedesco Max Langenhan in 54.573 a 650.
A questo punto tra i protagonisti dello slittino e la gara che assegnerà le medaglie mancherà la quarta prova che scatterà tra pochi minuti, quindi la quinta (ore 10.00) e la sesta (a seguire) di domani.